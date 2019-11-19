Все больше украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом, – результаты опроса

Голодомор 1932-33 годов 82% украинцев считают геноцидом украинского народа. По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением.

Тех, кто не поддерживает это мнение – 11%, колеблются относительно своего отношения – 7%. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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82% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом / Социологическая группа "Рейтинг"

Результаты опроса

Геноцидом Голодомор считают 95% жителей Запада, 87% – Центра, 72% – Юга и 61% – Востока.

Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане.

Возраст и образование не имеют определяющего влияния на отношение.

Меньше поддерживают утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе большинство признает Голодомор геноцидом.

95% жителей западных областей считают Голодомор геноцидом / Социологическая группа "Рейтинг"

О планах зажечь свечу памяти

73% опрошенных отметили, что в этом году планируют зажечь свечу в День памяти жертв Голодомора. 20% сообщили, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто изъявил желание зажечь свечу, несколько возросла.

В западных областях свечу памяти планируют зажечь 87% опрошенных, в центральных – 74%, северных – 68% и восточных – 54%.

Такую инициативу чаще поддерживают старшие опрошенные.

Большинство из тех, кто признает Голодомор 1932-33 годов геноцидом, зажжет свечу. Несмотря на это, даже треть из тех, кто не поддерживает такое мнение, заявили, что зажгут свечу.



73% украинцев планируют зажечь свечу памяти, почтив жертв Голодомора / Социологическая группа "Рейтинг"

Было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Интервью проводились путем личного опроса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Что известно о Дне памяти жертв голодоморов и Голодомор 1932-33 годов?Ежегодно в четвертую субботу ноября украинцы по всему миру почитают День памяти жертв голодоморов.



Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.



Голодомор 1932-33 годов был искусственным голодом, спланированным и продуманным советской властью. У украинцев полностью изъяли зерно и продукты, лишив возможности выжить. Факт голодомора отрицался Советским Союзом в СМИ и на международном уровне. В результате голодомора погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.