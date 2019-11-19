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      Все больше украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом, – результаты опроса

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      Украинцы приняли участие в опросе о Голодоморе 1932-33 годов / 24 канал

      Голодомор 1932-33 годов 82% украинцев считают геноцидом украинского народа. По сравнению с прошлым годом несколько возросло количество тех, кто однозначно согласен с этим утверждением.

      Тех, кто не поддерживает это мнение – 11%, колеблются относительно своего отношения – 7%. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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      82% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом / Социологическая группа "Рейтинг"

      Результаты опроса

      • Геноцидом Голодомор считают 95% жителей Запада, 87% – Центра, 72% – Юга и 61% – Востока.
      • Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане.
      • Возраст и образование не имеют определяющего влияния на отношение.
      • Меньше поддерживают утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе большинство признает Голодомор геноцидом.

      Голодомор геноцид опитування рейтинг свічка пам'яті

      95% жителей западных областей считают Голодомор геноцидом / Социологическая группа "Рейтинг"

      О планах зажечь свечу памяти

      • 73% опрошенных отметили, что в этом году планируют зажечь свечу в День памяти жертв Голодомора. 20% сообщили, что не будут этого делать. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто изъявил желание зажечь свечу, несколько возросла.
      • В западных областях свечу памяти планируют зажечь 87% опрошенных, в центральных – 74%, северных – 68% и восточных – 54%.
      • Такую инициативу чаще поддерживают старшие опрошенные.
      • Большинство из тех, кто признает Голодомор 1932-33 годов геноцидом, зажжет свечу. Несмотря на это, даже треть из тех, кто не поддерживает такое мнение, заявили, что зажгут свечу.

      голодомор геноцид свічка пам'яті рейтинг опитування ставлення
      73% украинцев планируют зажечь свечу памяти, почтив жертв Голодомора / Социологическая группа "Рейтинг"

      Было опрошено 3000 респондентов в возрасте от 18 лет.
      Интервью проводились путем личного опроса.
      Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.
      Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

      Что известно о Дне памяти жертв голодоморов и Голодомор 1932-33 годов?Ежегодно в четвертую субботу ноября украинцы по всему миру почитают День памяти жертв голодоморов.

      Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

      Голодомор 1932-33 годов был искусственным голодом, спланированным и продуманным советской властью. У украинцев полностью изъяли зерно и продукты, лишив возможности выжить. Факт голодомора отрицался Советским Союзом в СМИ и на международном уровне. В результате голодомора погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Голодомор
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