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      Все більше українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом, – результати опитування

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      Українці взяли участь в опитуванні про Голодомор 1932-33 років / 24 канал

      Голодомор 1932-33 років 82% українців вважають геноцидом українського народу. У порівнянні з минулим роком дещо зросла кількість тих, хто однозначно погоджується із цим твердженням.

      Тих, хто не підтримує цю думку, – 11%, вагаються щодо свого ставлення – 7%. Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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      голодомор опитування геноцид українського народу
      82% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом / Соціологічна група "Рейтинг"

      Результати опитування

      • Геноцидом Голодомор вважають 95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня та 61% – Сходу.
      • Мешканці сіл дещо більше схильні підтримувати цю тезу, аніж містяни.
      • Вік та освіта не мають визначального впливу на ставлення.
      • Менше підтримують твердження ті, хто шкодує про розпад СРСР. Незважаючи на це, навіть у цій групі більшість визнає Голодомор геноцидом.

      Голодомор геноцид опитування рейтинг свічка пам'яті
      95% жителів західних областей вважають Голодомор геноцидом / Соціологічна група "Рейтинг"

      Про плани запалити свічку пам’яті

      • 73% опитаних зазначили, що цьогоріч планують запалити свічку в День пам'яті жертв Голодомору. 20% повідомили, що не робитимуть цього. У порівнянні з минулим роком кількість тих, хто виявив бажання запалити свічку, дещо зросла.
      • У західних областях свічку пам’яті планують запалити 87% опитаних, у центральних – 74%, північних – 68% та східних – 54%.
      • Таку ініціативу частіше підтримують старші опитані.
      • Більшість з тих, хто визнає Голодомор 1932-33 років геноцидом, запалить свічку. Попри це, навіть третина з тих, хто не підтримує таку думку, заявили, що запалять свічку.

      голодомор геноцид свічка пам'яті рейтинг опитування ставлення
      73% українців планують запалити свічку пам’яті, вшанувавши жертв Голодомору / Соціологічна група "Рейтинг"

      Було опитано 3000 респондентів віком від 18 років.
      Інтерв’ю проводилися шляхом особистого опитування.
      Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами та типом поселення.
      Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

      Що відомо про День пам'яті жертв голодоморів та Голодомор 1932-33 років?
      Щороку у четверту суботу листопада українці по всьому світі вшановують День пам'яті жертв голодоморів.

      Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

      Голодомор 1932-33 років був штучним голодом, спланованим і продуманим радянською владою. В українців повністю вилучили зерно та харчі, позбавивши можливості вижити. Факт голодомору заперечувався Радянським Союзом у ЗМІ та на міжнародному рівні. У результаті голодомору загинули щонайменше 4 мільйони українців.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор
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