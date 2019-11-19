Все більше українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом, – результати опитування

Голодомор 1932-33 років 82% українців вважають геноцидом українського народу. У порівнянні з минулим роком дещо зросла кількість тих, хто однозначно погоджується із цим твердженням.

Тих, хто не підтримує цю думку, – 11%, вагаються щодо свого ставлення – 7%. Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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82% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом / Соціологічна група "Рейтинг"

Результати опитування

Геноцидом Голодомор вважають 95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня та 61% – Сходу.

Мешканці сіл дещо більше схильні підтримувати цю тезу, аніж містяни.

Вік та освіта не мають визначального впливу на ставлення.

Менше підтримують твердження ті, хто шкодує про розпад СРСР. Незважаючи на це, навіть у цій групі більшість визнає Голодомор геноцидом.



95% жителів західних областей вважають Голодомор геноцидом / Соціологічна група "Рейтинг"

Про плани запалити свічку пам’яті

73% опитаних зазначили, що цьогоріч планують запалити свічку в День пам'яті жертв Голодомору. 20% повідомили, що не робитимуть цього. У порівнянні з минулим роком кількість тих, хто виявив бажання запалити свічку, дещо зросла.

У західних областях свічку пам’яті планують запалити 87% опитаних, у центральних – 74%, північних – 68% та східних – 54%.

Таку ініціативу частіше підтримують старші опитані.

Більшість з тих, хто визнає Голодомор 1932-33 років геноцидом, запалить свічку. Попри це, навіть третина з тих, хто не підтримує таку думку, заявили, що запалять свічку.



73% українців планують запалити свічку пам’яті, вшанувавши жертв Голодомору / Соціологічна група "Рейтинг"

Було опитано 3000 респондентів віком від 18 років.

Інтерв’ю проводилися шляхом особистого опитування.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами та типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

Що відомо про День пам'яті жертв голодоморів та Голодомор 1932-33 років?

Щороку у четверту суботу листопада українці по всьому світі вшановують День пам'яті жертв голодоморів.



Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.



Голодомор 1932-33 років був штучним голодом, спланованим і продуманим радянською владою. В українців повністю вилучили зерно та харчі, позбавивши можливості вижити. Факт голодомору заперечувався Радянським Союзом у ЗМІ та на міжнародному рівні. У результаті голодомору загинули щонайменше 4 мільйони українців.