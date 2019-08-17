Все добровольно, – Офис Зеленского о сборе бюджетников на репетицию Дня Независимости

Офис Президента опроверг информацию о принудительном сборе людей на генеральную репетицию празднования 28-й годовщины Дня Независимости. Участие бюджетников в этих мероприятиях – добровольное.

Об этом говорится в разъяснении Офиса Президента относительно официальных мероприятий празднования 24 августа.

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Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис Президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности,

– отметили у Зеленского.

У президента объяснили, что распоряжение ОПУ по формированию делегаций из регионов должно помочь тем украинцам, которые хотят принять участие в праздновании Дня Независимости в Киеве. Так, местные органы власти должны собрать данные о составах делегации для того, чтобы участники Шествия Достоинства не имели проблем с поездкой в столицу.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. Значительная часть приглашенных будет отмечена наградами", – добавили в ОПУ.

Кроме того, у Зеленского напомнили, что в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новой традиции: в праздничных мероприятиях примут участие не только президент и военные ВСУ, а и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и творят ее будущее – врачи, педагоги, спортсмены, волонтеры и тому подобное.

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Что известно об обвинениях в сторону Офиса Зеленского?

В сети появилось фото письма, в котором Офис Президента обратился в областные государственные администрации с просьбой прислать своих представителей на празднование Дня Независимости в Киев.

Приехать работники медицины, образования и представители общественности должны приехать в Киев еще 22-23 августа, чтобы принять участие в генеральной репетиции. Эти поездки будут финансироваться за счет областных и местных бюджетов.



Письмо ОПУ с просьбой собрать делегацию на празднование Дня Независимости в Киев / фото "Эспрессо"

Как Украина будет отмечать 28-й День Независимости?

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Гарант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". За экономию средств от отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным: солдатам срочной службы, сержантам, офицерам, бойцам, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.



Следовательно, в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие Достоинства, а после него глава государства выступит с обращением к украинцам.



Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.

Также в Киеве пройдет еще одно шествие – Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных.

Участие в нем уже подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на параде ветеранов не будет ни одного из президентов, каких-либо политиков или партийных флагов.