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      Усе добровільно, – Офіс Зеленського про збір бюджетників на репетицію Дня Незалежності

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      У Зеленського спростували звинувачення в стяганні бюджетників на репетицію до 24 серпня
      У Зеленського спростували звинувачення в стяганні бюджетників на репетицію до 24 серпня / Фото 24 каналу

      Офіс Президента спростував інформацію про примусове стягнення людей на генеральну репетицію святкування 28-ї річниці Дня Незалежності. Участь бюджетників у цих заходах – добровільна.

      Про це йдеться в роз’ясненні Офісу Президента щодо офіційних заходів святкування 24 серпня.

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      Участь працівників бюджетної сфери у заходах з нагоди відзначення 28-ї річниці Незалежності України є добровільною. Інформація про те, що Офіс Президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності,
      – наголосили у Зеленського.

      У президента пояснили, що розпорядження ОПУ щодо формування делегацій з регіонів має допомогти тим українцям, які хочуть взяти участь у святкуванні Дня Незалежності в Києві. Так, місцеві органи влади мають зібрати дані про склади делегації для того, щоби учасники Ходи Гідності не мали проблем з поїздкою до столиці.

      "Підкреслюємо, що йдеться не про глядачів, а саме про учасників заходів, які представлятимуть усі регіони країни. Значну частину запрошених буде відзначено нагородами", – додали в ОПУ.

      Окрім того, у Зеленського нагадали, що цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новою традицією: у святкових заходах візьмуть участь не лише президент і військові ЗСУ, а й представники інших професій, які є гордістю нашої нації та творять її майбутнє – лікарі, освітяни, спортсмени, волонтери тощо.

       

      Це важливо: Українцям виплатять грошову допомогу до 24 серпня: хто та скільки отримає

      Що відомо про звинувачення в сторону Офісу Зеленського?

      У мережі з'явилося фото листа, в якому Офіс Президента звернувся в обласні державні адміністрації з проханням надіслати своїх представників на святкування Дня Незалежності у Київ. 

      Приїхати працівники медицини освіти і представники громадськості повинні приїхати у Києв ще 22-23 серпня, щоб взяти участь у генеральній репетиції. Ці поїздки будуть фінансуватися за рахунок обласних та місцевих бюджетів.


      Лист ОПУ з проханням зібрати делегацію на святкування Дня Незалежності у Київ / фото "Еспресо"

      Як Україна відзначатиме 28-й День Незалежності?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Гарант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим: солдатам строкової служби, сержантам, офіцерам, бійцям, які виконують завдання в зоні проведення ООС.

      Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройде Хода Гідності, а після неї глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.

      Також у Києві пройде ще одна хода Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових. Участь у ньому вже підтвердили понад 9 тисяч ветеранів з усієї України. За словами організаторів, на параді ветеранів не буде жодного з президентів, будь-яких політиків чи партійних прапорів.

       

       

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      Теги: Офіс Президента Президент України День Незалежності Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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