Все дороги в село на Черниговщине, где обнаружили коронавирус, перекрыли
В селе Комаровка на Черниговщине зафиксировали уже два случая заражения коронавирусом. Все дороги в село перекрыли. Автомобили, которые выезжают из населенного пункта, дезинфицируют.
На дорогах дежурит полиция, которая установила знаки "Объезд". Об этом сообщили в телеграм-канале Teza со ссылкой на слова сельского главы Комаровки Юрия Кантура.
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Все дороги к Комаровке сейчас перекрыты. В село, в котором обнаружили коронавирус, можно попасть только по паспорту,
– говорится в сообщении.
Кроме того, все автомобили, которые выезжают из села, обрабатывают на блокпостах раствором для дезинфекции.
Сельский голова отметил, что 29 марта экспресс-тест обнаружил коронавирус еще у одной жительницы села. Однако она не контактировала с другим больным.
"Значит, заразиться она могла от кого-то другого", – пояснил Кантур. А это значит, что больных вирусом в деревне может быть точно больше, чем двое.
Обратите внимание! Первый случай коронавируса на Черниговщине зафиксировали 27 марта. После этого в селе Комаровка, где проживает больной, установили особый режим въезда и выезда. А жителей призвали к самоизоляции. Второй случай недуга обнаружили 29 марта.
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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