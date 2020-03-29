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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Все дороги в село на Черниговщине, где обнаружили коронавирус, перекрыли

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      Автомобили, которые выезжают из Комаровки, дезинфицируют / www.rbc.ua

      В селе Комаровка на Черниговщине зафиксировали уже два случая заражения коронавирусом. Все дороги в село перекрыли. Автомобили, которые выезжают из населенного пункта, дезинфицируют.

      На дорогах дежурит полиция, которая установила знаки "Объезд". Об этом сообщили в телеграм-канале Teza со ссылкой на слова сельского главы Комаровки Юрия Кантура.

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      Все дороги к Комаровке сейчас перекрыты. В село, в котором обнаружили коронавирус, можно попасть только по паспорту,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, все автомобили, которые выезжают из села, обрабатывают на блокпостах раствором для дезинфекции.

      Сельский голова отметил, что 29 марта экспресс-тест обнаружил коронавирус еще у одной жительницы села. Однако она не контактировала с другим больным.

      "Значит, заразиться она могла от кого-то другого", – пояснил Кантур. А это значит, что больных вирусом в деревне может быть точно больше, чем двое.

      Обратите внимание! Первый случай коронавируса на Черниговщине зафиксировали 27 марта. После этого в селе Комаровка, где проживает больной, установили особый режим въезда и выезда. А жителей призвали к самоизоляции. Второй случай недуга обнаружили 29 марта.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Как защитить себя от коронавируса/ Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Полиция Новости Чернигова Лечение
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