Усі дороги до села на Чернігівщині, де виявили коронавірус, перекрили

У селі Комарівка, що на Чернігівщині, зафіксували вже два випадки зараження коронавірусом. Усі дороги до села перекрили. Автомобілі, які виїжджають із населеного пункту, дезінфікують.

На дорогах чергує поліція, яка встановила знаки "Об'їзд". Про це повідомили у телеграм-каналі Teza з посиланням на слова сільського голови Комарівки Юрія Кантура.

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Всі дороги до Комарівки зараз перекриті. До села, у якому виявили коронавірус, можна потрапити лише за паспортом,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, всі автомобілі, які виїжджають із села, обробляють на блокпостах розчином для дезінфекції.

Сільський голова зазначив, що 29 березня експрес-тест виявив коронавірус ще в однієї жительки села. Однак вона не контактувала з іншим хворим.

"Значить, заразитися вона могла від когось іншого", – пояснив Кантур. А це означає, що хворих на вірус в селі може бути точно більше, ніж двоє.

Зверніть увагу! Перший випадок коронавірусу на Чернігівщині зафіксували 27 березня. Після цього у селі Комарівка, де проживає хворий, встановили особливий режим в’їзду та виїзду. А жителів закликали до самоізоляції.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на ранок 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу