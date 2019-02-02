"Все гораздо серьезнее": военные ВСУ рассказали о страхах пророссийских боевиков
На Востоке Украины враг снова атакует наши позиции из минометов. Однако опытные украинские военные заметили еще одну интересную деталь – российские боевики откровенно опасаются массированного наступления украинской армии.
Военные ВСУ объяснили, что российские боевики обычно "зашивают позиции".
Какую тактику используют пророссийские боевики на Востоке? Смотрите репортаж 24 канала с передовой.
"Днем противник минировал поля, когда мы не дали им это делать, то они снова начали это ночью. Они боятся наступления с нашей стороны", – вспомнил военный с позывным "Отжим".
Боец с позывным "Отжим", который в свое время воевал и в Ираке, пояснил, что на Донбассе все гораздо серьезнее. Пророссийские боевики действуют более открыто, нагло и получают безграничную поддержку России.
У врага более частые выходы в поле, которое минируют, а также ежедневные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов,
– пояснил военнослужащий ВСУ "Бородач".
На фронте украинских бойцов донимают не только пророссийские боевики. Зима отступает, а потому лужи в окопах становятся тяжелым испытанием во время неустанных обстрелов российских войск.
Окопы бойцов ВСУ на фронте
Однако настроение у украинских воинов хорошее и боевое. Объяснили, что на передовой Светлодарской дуги по-другому нельзя. Враг – не дремлет.
Выбор редакции
-
Переговоров не будет: США выдвинули России ультиматум относительно плена украинских моряковсегодня , 11:14
-
Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательствосегодня , 10:02
-
Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украинусегодня , 09:00