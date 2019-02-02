"Все гораздо серьезнее": военные ВСУ рассказали о страхах пророссийских боевиков

На Востоке Украины враг снова атакует наши позиции из минометов. Однако опытные украинские военные заметили еще одну интересную деталь – российские боевики откровенно опасаются массированного наступления украинской армии.

Военные ВСУ объяснили, что российские боевики обычно "зашивают позиции".

Какую тактику используют пророссийские боевики на Востоке? Смотрите репортаж 24 канала с передовой.

"Днем противник минировал поля, когда мы не дали им это делать, то они снова начали это ночью. Они боятся наступления с нашей стороны", – вспомнил военный с позывным "Отжим".

Боец с позывным "Отжим", который в свое время воевал и в Ираке, пояснил, что на Донбассе все гораздо серьезнее. Пророссийские боевики действуют более открыто, нагло и получают безграничную поддержку России.

У врага более частые выходы в поле, которое минируют, а также ежедневные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов,

– пояснил военнослужащий ВСУ "Бородач".

На фронте украинских бойцов донимают не только пророссийские боевики. Зима отступает, а потому лужи в окопах становятся тяжелым испытанием во время неустанных обстрелов российских войск.



Окопы бойцов ВСУ на фронте

Однако настроение у украинских воинов хорошее и боевое. Объяснили, что на передовой Светлодарской дуги по-другому нельзя. Враг – не дремлет.