"Все набагато серйозніше": військові ЗСУ розповіли про страхи проросійських бойовиків

На Сході України ворог знову атакує наші позиції з мінометів. Однак досвідчені українські військові помітили ще одну цікаву деталь – російські бойовики відверто побоюються масованого наступу української армії.

Військові ЗСУ пояснили, що російські бойовики зазвичай "зашивають позиції".

Яку тактику використовують проросійські бойовики на Сході? Дивіться репортаж 24 каналу з передової.

"Вдень противник мінував поля, коли ми не дали їм цього робити, то вони знову почали це вночі. Вони бояться наступу з нашої сторони", – пригадав військовий з позивним "Отжим".

Боєць з позивним "Отжим", який свого часу воював і в Іраку, пояснив, що на Донбасі все набагато серйозніше. Проросійські бойовики діють відкритіше, нахабніше й отримують безмежну підтримку Росії.

У ворога частіші виходи у поле, яке заміновують, а також щоденні обстріли з великокаліберних кулеметів,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ "Бородач".

На фронті українським бійцям дошкуляють не лише проросійські бойовики. Зима відступає, а тому калюжі в окопах стають важким випробуванням під час невпинних обстрілів російських військ.



Окопи бійців ЗСУ на фронті

Однак настрій в українських вояків хороший і бойовий. Пояснили, що на передовій Світлодарської дуги по-іншому не можна. Ворог – не дрімає.