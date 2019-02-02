"Все набагато серйозніше": військові ЗСУ розповіли про страхи проросійських бойовиків
На Сході України ворог знову атакує наші позиції з мінометів. Однак досвідчені українські військові помітили ще одну цікаву деталь – російські бойовики відверто побоюються масованого наступу української армії.
Військові ЗСУ пояснили, що російські бойовики зазвичай "зашивають позиції".
Яку тактику використовують проросійські бойовики на Сході? Дивіться репортаж 24 каналу з передової.
"Вдень противник мінував поля, коли ми не дали їм цього робити, то вони знову почали це вночі. Вони бояться наступу з нашої сторони", – пригадав військовий з позивним "Отжим".
Боєць з позивним "Отжим", який свого часу воював і в Іраку, пояснив, що на Донбасі все набагато серйозніше. Проросійські бойовики діють відкритіше, нахабніше й отримують безмежну підтримку Росії.
У ворога частіші виходи у поле, яке заміновують, а також щоденні обстріли з великокаліберних кулеметів,
– пояснив військовослужбовець ЗСУ "Бородач".
На фронті українським бійцям дошкуляють не лише проросійські бойовики. Зима відступає, а тому калюжі в окопах стають важким випробуванням під час невпинних обстрілів російських військ.
Окопи бійців ЗСУ на фронті
Однак настрій в українських вояків хороший і бойовий. Пояснили, що на передовій Світлодарської дуги по-іншому не можна. Ворог – не дрімає.
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