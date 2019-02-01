00:49
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      "Підбігають якнайближче": бойовики РФ використовують хитру тактику на Донбасі

      134 Читать новость на русском

      На Донбасі найнебезпечніше традиційно вночі. Проросійські бойовики перебувають у сотнях метрів від української армії та обстрілюють усі позиції.

      Бійці ЗСУ зазначили, що російські війська завжди порушують режим тиші. "З нашої сторони більше дотримують мінських домовленостей. З їхньої – це може тривати п'ять хвилин, а тоді "добрий вечір", – пояснив військовослужбовець "Петрович".

      Читайте також: Десятки танків та ракетні комплекси: у спостерігачів знову тривожні новини з окупованого Донбасу

      "Сьогодні (31 січня, – 24 канал) навіть вдень був запуск з гранатомета. Майже влучили. Однак вони не найпріцільніші хлопці. Сценарію певного нема, але зазвичай вночі. Вночі працюють, використовуючи приціли, суміщені з тепловізором", – сказав військовий "Вірус".

      Окрім ворожої піхоти там є і небезпечніший ворог – снайпери з Російської Федерації.

      На Сході іноді бувають й дуже тихі ночі. Щоправда, нічого хорошого вони не віщують, адже у таких випадках скоро засікає ворожа Диверсійно-розвідувальна група.

      "Буває таке, але це, переважно, затишшя перед бурею. Вони вночі спокійні, щоб ми втратили пильність, а потім стараються підбігти якнайближче. Досить недавно вони підходили, але у них нічого не вийшло. У них окопи свої вириті. Вони по окопах підлізають достатньо близько і ми їх навіть не бачимо. Але вже тут, коли вилазять, даємо відсіч і вони не можуть далі пройти", – розповів військовий Олександр.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Війна Збройні сили України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 січня: замахи на Порошенка, "захист" Путіна і звільнення голови Суспільного
      31 січня , 22:07 Головні новини 31 січня: замахи на Порошенка, "захист" Путіна і звільнення голови Суспільного
      2713
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 січня , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 184
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      31 січня , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      972
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      31 січня , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 2246
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      31 січня , 19:01 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1475
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук