"Підбігають якнайближче": бойовики РФ використовують хитру тактику на Донбасі
На Донбасі найнебезпечніше традиційно вночі. Проросійські бойовики перебувають у сотнях метрів від української армії та обстрілюють усі позиції.
Бійці ЗСУ зазначили, що російські війська завжди порушують режим тиші. "З нашої сторони більше дотримують мінських домовленостей. З їхньої – це може тривати п'ять хвилин, а тоді "добрий вечір", – пояснив військовослужбовець "Петрович".
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"Сьогодні (31 січня, – 24 канал) навіть вдень був запуск з гранатомета. Майже влучили. Однак вони не найпріцільніші хлопці. Сценарію певного нема, але зазвичай вночі. Вночі працюють, використовуючи приціли, суміщені з тепловізором", – сказав військовий "Вірус".
Окрім ворожої піхоти там є і небезпечніший ворог – снайпери з Російської Федерації.
На Сході іноді бувають й дуже тихі ночі. Щоправда, нічого хорошого вони не віщують, адже у таких випадках скоро засікає ворожа Диверсійно-розвідувальна група.
"Буває таке, але це, переважно, затишшя перед бурею. Вони вночі спокійні, щоб ми втратили пильність, а потім стараються підбігти якнайближче. Досить недавно вони підходили, але у них нічого не вийшло. У них окопи свої вириті. Вони по окопах підлізають достатньо близько і ми їх навіть не бачимо. Але вже тут, коли вилазять, даємо відсіч і вони не можуть далі пройти", – розповів військовий Олександр.
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