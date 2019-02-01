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      "Подбегают как можно ближе": боевики РФ используют хитрую тактику на Донбассе

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      На Донбассе опаснее всего традиционно ночью. Пророссийские боевики находятся в сотнях метров от украинской армии и обстреливают все позиции.

      Бойцы ВСУ отметили, что российские войска всегда нарушают режим тишины. "С нашей стороны больше соблюдают минские договоренности. С их – это может длиться пять минут, а тогда "добрый вечер", – пояснил военнослужащий "Петрович".

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      "Сегодня (31 января, – 24 канал) даже днем был запуск из гранатомета. Почти попали. Однако они не самые прицельные ребята. Сценария определенного нет, но обычно ночью. Ночью работают, используя прицелы, совмещенные с тепловизором", – сказал военный "Вирус".

      Кроме вражеской пехоты там есть и более опасный враг – снайперы из Российской Федерации.

      На Востоке иногда бывают и очень тихие ночи. Правда, ничего хорошего они не предвещают, ведь в таких случаях скоро засекает вражеская диверсионно-разведывательная группа.

      "Бывает такое, но это преимущественно затишье перед бурей. Они ночью спокойные, чтобы мы потеряли бдительность, а потом стараются подбежать как можно ближе. Достаточно недавно они подходили, но у них ничего не получилось. У них окопы свои вырытые. Они по окопам подлезают достаточно близко, и мы их даже не видим. Но уже здесь, когда вылезают, даем отпор и они не могут дальше пройти", – рассказал военный Александр.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Война Вооруженные силы Украины Новости России
      Источник: 24 канал
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