"Подбегают как можно ближе": боевики РФ используют хитрую тактику на Донбассе

На Донбассе опаснее всего традиционно ночью. Пророссийские боевики находятся в сотнях метров от украинской армии и обстреливают все позиции.

Бойцы ВСУ отметили, что российские войска всегда нарушают режим тишины. "С нашей стороны больше соблюдают минские договоренности. С их – это может длиться пять минут, а тогда "добрый вечер", – пояснил военнослужащий "Петрович".

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"Сегодня (31 января, – 24 канал) даже днем был запуск из гранатомета. Почти попали. Однако они не самые прицельные ребята. Сценария определенного нет, но обычно ночью. Ночью работают, используя прицелы, совмещенные с тепловизором", – сказал военный "Вирус".

Кроме вражеской пехоты там есть и более опасный враг – снайперы из Российской Федерации.

На Востоке иногда бывают и очень тихие ночи. Правда, ничего хорошего они не предвещают, ведь в таких случаях скоро засекает вражеская диверсионно-разведывательная группа.

"Бывает такое, но это преимущественно затишье перед бурей. Они ночью спокойные, чтобы мы потеряли бдительность, а потом стараются подбежать как можно ближе. Достаточно недавно они подходили, но у них ничего не получилось. У них окопы свои вырытые. Они по окопам подлезают достаточно близко, и мы их даже не видим. Но уже здесь, когда вылезают, даем отпор и они не могут дальше пройти", – рассказал военный Александр.