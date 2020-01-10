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      Все горло дерем, – Лукашенко возмутился ценами на российский газ

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      Лукашенко заявил о слишком высоких ценах на российский газ / biz.liga.net

      Александр Лукашенко заявил, что "Газпром" зарабатывает на Беларуси втрое больше, чем на Германии. А Россия не выполняет договоренностей о снижении цен на газ.

      Президент Беларуси выразил свое возмущение ценой на газ, сообщает Интерфакс.

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      75 лет Великой Победы. Все горло дерем, где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает втрое больше, чем на Германии,
      – заявил Лукашенко.

      По его словам, в 2011 году была жесткая договоренность, что через пять лет Беларусь выйдет на внутрироссийскую цену на газ.

      "Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано", – добавил Лукашенко.

      Что известно о "Белтрансгазе"? Это компания, осуществляющая импорт российского газа в Беларусь и его транзит через территорию республики в Европу по собственным сетям.

      В 2011 году завершилась продажа "Белтрансгаза" российскому "Газпрому", который купил еще 50% белорусской компании. Владельцем остальных 50% компании "Газпром" стал в течение 2007-2010 годов (по 12,5% ежегодно).

      Что известно о ценах на российский газ для Беларуси

      • Сейчас Россия и Беларусь договорились о поставках газа в течение некоторого времени на прежних условиях.
      • Ранее в Минэнерго Беларуси сообщили, что цена на газ в первые два месяца 2020 года сохранится на уровне 2019 года и составит 127 долларов за тысячу кубометров.
      • Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть почти вдвое. Однако российская сторона заявляет, что снижать цену на газ для Беларуси в условиях незавершенности создания союзного государства было бы ошибочно.
      • По словам Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до 152 долларов за тысячу кубометров.

      Что такое Союзное государство России и Беларуси?Это конфедеративный союз двух стран. Он предусматривает поэтапно внедренное единое экономическое, таможенное, валютное, военное, юридическое, гуманитарное, культурное, а в конечном итоге – и политическое пространство.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Цены Газпром Газ Новости Беларуси Александр Лукашенко
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