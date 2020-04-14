Все кладбища Киева закроют в поминальные дни

Все кладбища Киева будут закрыты в поминальные дни, которые приходятся на первую неделю после Пасхи. Поминание умерших перенесли на 6 июня.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы. За перенос поминальных дней выступили также представители всех церковных конфессий. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге в Киеве.

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В праздничные дни – с четверга 16 апреля до понедельника 20 апреля – будет усилен контроль на блокпостах на въездах в Киев. Как сообщил Кличко, вводится обязательная термометрия для водителей и пассажиров транспорта, направляющийся в столицу. Это касается автобусов, погрузочно-пассажирского, легкового транспорта, перевозящего трех человек, включая водителя.

Обратите внимание! Всеукраинский совет церквей договорился, что богослужения во всех храмах Украины всех без исключения конфессий будут проходить исключительно с участием священнослужителей. Пасхальные корзины будут освящать на улице. А для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции. Оставаться дома на Пасху призвал украинцев и Минздрав.

По состоянию на 14 апреля в Киеве зарегистрирован 551 случай коронавируса, 10 случаев – летальные, 12 человек выздоровели. В целом в Украине общее количество больных – 3372, 98 летальных случаев, 119 человек выздоровели.