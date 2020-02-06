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      Все меньше россиян приезжают в Украину: статистика

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      Все меньше россиян приезжают в Украину / ГПСУ

      С каждым годом в Украину приезжает все больше европейцев и все меньше россиян и белорусов.

      В Госпогранслужбе подвели итоги 2019 года. В ведомстве утверждают, что с каждым годом Украина становится более привлекательной для европейцев и меньше – для россиян и белорусов.

      Пограничники отмечают, что иностранцы все чаще посещают Украину: в 2014 году на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 миллионов иностранных граждан, в 2017 – почти 15 млн, а в 2019 отметка достигла 27,3 миллиона иностранцев.

      Чаще всего они пересекают сухопутную границу – в 2019 году было оформлено 21,5 миллиона граждан, авиапутешествия выбирают 5,5 миллиона иностранцев, а морскую границу пересекло около 256 тысяч туристов.

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      Как отмечают в ГПСУ, существенно увеличилось число пересечения границы гражданами Польши и Румынии.

      Также, по сравнению с 2018-м увеличился поток граждан из других стран:

      • Германии (14%)
      • Лихтенштейна (12%)
      • Великобритании (11%)
      • Литвы (24%)
      • Латвии (13%)
      • Швеции (13%)
      • Люксембурга (20%)
      • Австрии (27%)
      • Армении (8%)
      • Узбекистана (12%)
      • Дании (почти в 2 раза)
      • Эстонии (6%)
      • Португалии (14%)
      • Бельгии (27%)
      • Финляндии (11%)
      • Хорватии (16%)
      • Кипра (15%)
      • Филиппин (11%).

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      В то же время зафиксировано уменьшение въездов в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7% и белорусов на 13%. Также показатель упал относительно въезда граждан Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеша (21%).

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Госпогранслужба Иммигранты
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