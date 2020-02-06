Все меньше россиян приезжают в Украину: статистика
С каждым годом в Украину приезжает все больше европейцев и все меньше россиян и белорусов.
В Госпогранслужбе подвели итоги 2019 года. В ведомстве утверждают, что с каждым годом Украина становится более привлекательной для европейцев и меньше – для россиян и белорусов.
Пограничники отмечают, что иностранцы все чаще посещают Украину: в 2014 году на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 миллионов иностранных граждан, в 2017 – почти 15 млн, а в 2019 отметка достигла 27,3 миллиона иностранцев.
Чаще всего они пересекают сухопутную границу – в 2019 году было оформлено 21,5 миллиона граждан, авиапутешествия выбирают 5,5 миллиона иностранцев, а морскую границу пересекло около 256 тысяч туристов.
Интересно также: Куда чаще всего путешествуют украинцы
Как отмечают в ГПСУ, существенно увеличилось число пересечения границы гражданами Польши и Румынии.
Также, по сравнению с 2018-м увеличился поток граждан из других стран:
- Германии (14%)
- Лихтенштейна (12%)
- Великобритании (11%)
- Литвы (24%)
- Латвии (13%)
- Швеции (13%)
- Люксембурга (20%)
- Австрии (27%)
- Армении (8%)
- Узбекистана (12%)
- Дании (почти в 2 раза)
- Эстонии (6%)
- Португалии (14%)
- Бельгии (27%)
- Финляндии (11%)
- Хорватии (16%)
- Кипра (15%)
- Филиппин (11%).
Читайте также: Каждый шестой россиянин мечтает уехать из страны
В то же время зафиксировано уменьшение въездов в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7% и белорусов на 13%. Также показатель упал относительно въезда граждан Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеша (21%).