Все меньше россиян приезжают в Украину: статистика

С каждым годом в Украину приезжает все больше европейцев и все меньше россиян и белорусов.

В Госпогранслужбе подвели итоги 2019 года. В ведомстве утверждают, что с каждым годом Украина становится более привлекательной для европейцев и меньше – для россиян и белорусов.

Пограничники отмечают, что иностранцы все чаще посещают Украину: в 2014 году на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 миллионов иностранных граждан, в 2017 – почти 15 млн, а в 2019 отметка достигла 27,3 миллиона иностранцев.

Чаще всего они пересекают сухопутную границу – в 2019 году было оформлено 21,5 миллиона граждан, авиапутешествия выбирают 5,5 миллиона иностранцев, а морскую границу пересекло около 256 тысяч туристов.

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Как отмечают в ГПСУ, существенно увеличилось число пересечения границы гражданами Польши и Румынии.

Также, по сравнению с 2018-м увеличился поток граждан из других стран:

Германии (14%)

Лихтенштейна (12%)

Великобритании (11%)

Литвы (24%)

Латвии (13%)

Швеции (13%)

Люксембурга (20%)

Австрии (27%)

Армении (8%)

Узбекистана (12%)

Дании (почти в 2 раза)

Эстонии (6%)

Португалии (14%)

Бельгии (27%)

Финляндии (11%)

Хорватии (16%)

Кипра (15%)

Филиппин (11%).

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В то же время зафиксировано уменьшение въездов в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7% и белорусов на 13%. Также показатель упал относительно въезда граждан Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеша (21%).