Все менше росіян приїздять в Україну: статистика
З кожним роком в Україну приїжджає все більше європейців та все менше росіян та білорусів.
У Держприкордонслужбі підбили підсумки 2019 року. У відомстві стверджують, що з кожним роком Україна стає більш привабливою для європейців та менше – для росіян та білорусів.
Прикордонники наголошують, що іноземці все частіше відвідують Україну: у 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 мільйонів іноземних громадян, у 2017 – майже 15 мільйонів, а у 2019 позначка сягнула 27,3 мільйона іноземців.
Найчастіше вони перетинають сухопутний кордон – у 2019 році було оформлено 21,5 мільйона громадян, авіаподорожі обирають 5,5 мільйона іноземців, а морський кордон перетнуло близько 256 тисяч туристів.
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Як зазначають в ДПСУ, суттєво збільшилось число перетину кордону громадянами Польщі та Румунії.
Також, у порівнянні з 2018-м збільшився потік громадян з інших країн:
- Німеччини (14%)
- Ліхтенштейну (12%)
- Великобританії (11%)
- Литви (24%)
- Латвії (13%)
- Швеції (13%)
- Люксембургу (20%)
- Австрії (27%)
- Вірменії (8%)
- Узбекистану (12%)
- Данії (майже у 2 рази)
- Естонії (6%)
- Португалії (14%)
- Бельгії (27%)
- Фінляндії (11%)
- Хорватії (16%)
- Кіпру (15%)
- Філіппін (11%).
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Водночас зафіксовано зменшення в'їздів в Україну з боку росіян, у порівнянні з 2018 роком – на 7% та білорусів на 13%. Також показник впав стосовно в’їзду громадян Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладешу (21%).