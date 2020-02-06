Все менше росіян приїздять в Україну: статистика

З кожним роком в Україну приїжджає все більше європейців та все менше росіян та білорусів.

У Держприкордонслужбі підбили підсумки 2019 року. У відомстві стверджують, що з кожним роком Україна стає більш привабливою для європейців та менше – для росіян та білорусів.

Прикордонники наголошують, що іноземці все частіше відвідують Україну: у 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 мільйонів іноземних громадян, у 2017 – майже 15 мільйонів, а у 2019 позначка сягнула 27,3 мільйона іноземців.

Найчастіше вони перетинають сухопутний кордон – у 2019 році було оформлено 21,5 мільйона громадян, авіаподорожі обирають 5,5 мільйона іноземців, а морський кордон перетнуло близько 256 тисяч туристів.

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Як зазначають в ДПСУ, суттєво збільшилось число перетину кордону громадянами Польщі та Румунії.

Також, у порівнянні з 2018-м збільшився потік громадян з інших країн:

Німеччини (14%)

Ліхтенштейну (12%)

Великобританії (11%)

Литви (24%)

Латвії (13%)

Швеції (13%)

Люксембургу (20%)

Австрії (27%)

Вірменії (8%)

Узбекистану (12%)

Данії (майже у 2 рази)

Естонії (6%)

Португалії (14%)

Бельгії (27%)

Фінляндії (11%)

Хорватії (16%)

Кіпру (15%)

Філіппін (11%).

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Водночас зафіксовано зменшення в'їздів в Україну з боку росіян, у порівнянні з 2018 роком – на 7% та білорусів на 13%. Також показник впав стосовно в’їзду громадян Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладешу (21%).