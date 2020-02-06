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      Все менше росіян приїздять в Україну: статистика

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      Все менше росіян приїздять в Україну / ДПСУ

      З кожним роком в Україну приїжджає все більше європейців та все менше росіян та білорусів.

      У Держприкордонслужбі підбили підсумки 2019 року. У відомстві стверджують, що з кожним роком Україна стає більш привабливою для європейців та менше – для росіян та білорусів. 

      Прикордонники наголошують, що іноземці все частіше відвідують Україну: у 2014 році на в’їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 мільйонів іноземних громадян, у 2017 – майже 15 мільйонів, а у 2019 позначка сягнула 27,3 мільйона іноземців.

      Найчастіше вони перетинають сухопутний кордон – у 2019 році було оформлено 21,5 мільйона громадян, авіаподорожі обирають 5,5 мільйона іноземців, а морський кордон перетнуло близько 256 тисяч туристів. 

      Цікаво також: Куди найчастіше подорожують українці

      Як зазначають в ДПСУ, суттєво збільшилось число перетину кордону громадянами Польщі та Румунії. 

      Також, у порівнянні з 2018-м збільшився потік громадян з інших країн:

      • Німеччини (14%)
      • Ліхтенштейну (12%)
      • Великобританії (11%) 
      • Литви (24%)
      • Латвії (13%)
      • Швеції (13%)
      • Люксембургу (20%) 
      • Австрії (27%) 
      • Вірменії (8%)
      • Узбекистану (12%)
      • Данії (майже у 2 рази) 
      • Естонії (6%)
      • Португалії (14%) 
      • Бельгії (27%)
      • Фінляндії (11%)
      • Хорватії (16%) 
      • Кіпру (15%)
      • Філіппін (11%).

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      Водночас зафіксовано зменшення в'їздів в Україну з боку росіян, у порівнянні з 2018 роком – на 7% та білорусів на 13%. Також показник впав стосовно в’їзду громадян Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладешу (21%).

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Україна – Росія Іммігранти
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