09:49
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 ГРИП В УКРАЇНІ

      Кожен шостий росіянин мріє виїхати з країни

      319 Читать новость на русском
      17% росіян хочуть виїхати з країни / Delen.ru

      Приблизно 17% громадян Росії не хочуть жити на батьківщині. Найчастіше серед країн для переїзду розглядають США.

      Такими є результати опитування, проведеного центром "Ромір", повідомляє "Лента.Ру".

      Читайте також: Понад 60% росіян вважають себе вільними людьми, – опитування

      Переїхати на постійне місце проживання в іншу країну хотіли б 17% росіян. Найбільше опитаних, а саме 14%, як пріоритетний варіант розглядають США.

      В які ще країни хотіли б переїхати росіяни:

      • 8% опитаних хотіли б жити в Іспанії та Німеччині;
      • 7% вказали Канаду;
      • 5% росіян хочуть переселитися в Італію та Австралію;
      • 4% – в Україну, Ізраїль, Фінляндію, а також розглядають варіант "Європи загалом".
      • 3% називали Чорногорію, Францію та Австрію;
      • 2% – Швецію, Таїланд, Індію, Ісландію та Єгипет;
      • по 1% тих, хто розглядає еміграцію, вибрали б Великобританію, Кіпр, Туреччину, Японію, Латвію, Швейцарію, Чехію, Грецію, Болгарію і Бразилію.

      Водночас 83% росіян воліють не змінювати місце проживання.

      Зверніть увагу!  Росіяни виявилися менш щасливими, ніж у середньому жителі Землі. Індекс щастя росіян впав до мінімуму з 2013 року. Такими є результати глобального опитування міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International.

      Головні новини 2 лютого: вбивство у Києві, листування Шевченка, продовження собачого скандалу
      сьогодні
      4907
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Канада Іммігранти Соціологічне дослідження Статистика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:50 Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче
      Іван Примаченко 909
      сьогодні , 08:33 У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
      Василь Денисюк 15773
      сьогодні , 07:01 Гривня, долар, євро: який депозит більш прибутковий в 2020 році
      Ірина Поліщук 1596
      2 лютого , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 1553
      2 лютого , 20:30 Повернення в СРСР: журналісти розгромили законопроєкт про дезінформацію
      Анна Калюжна 998
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук