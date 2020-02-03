Кожен шостий росіянин мріє виїхати з країни
Приблизно 17% громадян Росії не хочуть жити на батьківщині. Найчастіше серед країн для переїзду розглядають США.
Такими є результати опитування, проведеного центром "Ромір", повідомляє "Лента.Ру".
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Переїхати на постійне місце проживання в іншу країну хотіли б 17% росіян. Найбільше опитаних, а саме 14%, як пріоритетний варіант розглядають США.
В які ще країни хотіли б переїхати росіяни:
- 8% опитаних хотіли б жити в Іспанії та Німеччині;
- 7% вказали Канаду;
- 5% росіян хочуть переселитися в Італію та Австралію;
- 4% – в Україну, Ізраїль, Фінляндію, а також розглядають варіант "Європи загалом".
- 3% називали Чорногорію, Францію та Австрію;
- 2% – Швецію, Таїланд, Індію, Ісландію та Єгипет;
- по 1% тих, хто розглядає еміграцію, вибрали б Великобританію, Кіпр, Туреччину, Японію, Латвію, Швейцарію, Чехію, Грецію, Болгарію і Бразилію.
Водночас 83% росіян воліють не змінювати місце проживання.
Зверніть увагу! Росіяни виявилися менш щасливими, ніж у середньому жителі Землі. Індекс щастя росіян впав до мінімуму з 2013 року. Такими є результати глобального опитування міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International.