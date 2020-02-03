Кожен шостий росіянин мріє виїхати з країни

Приблизно 17% громадян Росії не хочуть жити на батьківщині. Найчастіше серед країн для переїзду розглядають США.

Такими є результати опитування, проведеного центром "Ромір", повідомляє "Лента.Ру".

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Переїхати на постійне місце проживання в іншу країну хотіли б 17% росіян. Найбільше опитаних, а саме 14%, як пріоритетний варіант розглядають США.

В які ще країни хотіли б переїхати росіяни:

8% опитаних хотіли б жити в Іспанії та Німеччині;

7% вказали Канаду;

5% росіян хочуть переселитися в Італію та Австралію;

4% – в Україну, Ізраїль, Фінляндію, а також розглядають варіант "Європи загалом".

3% називали Чорногорію, Францію та Австрію;

2% – Швецію, Таїланд, Індію, Ісландію та Єгипет;

по 1% тих, хто розглядає еміграцію, вибрали б Великобританію, Кіпр, Туреччину, Японію, Латвію, Швейцарію, Чехію, Грецію, Болгарію і Бразилію.

Водночас 83% росіян воліють не змінювати місце проживання.

Зверніть увагу! Росіяни виявилися менш щасливими, ніж у середньому жителі Землі. Індекс щастя росіян впав до мінімуму з 2013 року. Такими є результати глобального опитування міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International.