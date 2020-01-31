Росіяни менш щасливі, ніж решта жителів Землі, – опитування

Росіяни виявилися менш щасливими, ніж у середньому жителі Землі. Індекс щастя росіян впав до мінімуму з 2013 року.

У світі щасливими себе вважають більше половини (59%) людей, а нещасними – 11%, решта не змогли відповісти. Про це свідчать дані глобального опитування міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International, передають "Ведомости".

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Водночас у Росії щасливими почуваються 42% людей, а нещасними – 18%. Такий результат дає значення індексу вдвічі менше від світового – 24. Результат 2019 року повторив мінімум 2013 року.

Після стабільної ситуації в попередні роки, це різке скорочення рівня щастя в Росії. За останні 2 роки індекс впав більш ніж удвічі – з 50 у 2017 році. Щасливих росіян тоді було більше половини (55%), нещасних – 11%. Тоді індекс щастя росіян вперше перевищував середньосвітовий.

Індекс щастя Gallup у Росії в 2019 році повернувся на рівень 2014 року. Тоді як аномальне зростання щастя фіксували після анексії Криму в 2014 році, вважає економіст, автор нещодавно опублікованої роботи про рівень щастя в посткомуністичних країнах Сергій Гурієв.

Зниження щастя в Росії почалося вже у 2015 році і різко прискорилося у 2018-2019 роках. Іншими словами, кримська ейфорія повністю зійшла нанівець, констатує Гурієв.

Той факт, що в усьому світі у 2013-2019 роках індекс щастя зріс, а в Росії – ні, пояснюється суттєвим зростанням доходів людей у більшості інших країн. Водночас у Росії доходи за цей період не зросли.

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В опитуванні, проведеному в листопаді – грудні 2019 року, взяли участь 45 тисяч людей з 46 країн. В Росії було опитано 1500 осіб з усіх регіонів.