Россияне менее счастливы, чем остальные жители Земли, – опрос

Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли. Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года.

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) людей, а несчастными – 11%, остальные затруднились ответить. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, передают "Ведомости".

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В то же время в России счастливыми чувствуют себя 42% людей, а несчастными – 18%. Такой результат дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24. Результат 2019 года повторил минимум 2013 года.

После стабильной ситуации в предыдущие годы, это резкое сокращение уровня счастья в России. За последние 2 года индекс упал более чем вдвое – с 50 в 2017 году. Счастливых россиян тогда было больше половины (55%), несчастных – 11%. Тогда индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.

Индекс счастья Gallup в России в 2019 году вернулся на уровень 2014 года. Тогда как аномальный рост счастья фиксировали после аннексии Крыма в 2014 году, считает экономист, автор недавно опубликованной работы об уровне счастья в посткоммунистических странах Сергей Гуриев.

Снижение счастья в России началось уже в 2015 году и резко ускорилось в 2018-2019 годах. Иными словами, крымская эйфория полностью сошла на нет, констатирует Гуриев.

Тот факт, что во всем мире в 2013-2019 годах индекс счастья вырос, а в России – нет, объясняется существенным ростом доходов людей в большинстве других стран. В то же время в России доходы за этот период не выросли.

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В опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 года, приняли участие 45 тысяч человек из 46 стран. В России было опрошено 1 500 человек из всех регионов.