Более 60% россиян считают себя свободными людьми, – опрос

68% граждан России считают себя свободными людьми в обществе. Несмотря на это 63% также ответили, что в России есть политические заключенные, осужденные за свои политические взгляды или желание участвовать в политической жизни.

О таких результатах опроса, проведенного в России в декабре 2019 года, сообщили в аналитическом центре "Левада-центр".

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23% россиян ответили "да" на вопрос, есть ли в России политические заключенные, осужденные за политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Еще 40% ответили "скорее да". Это самый высокий показатель за последние 15 лет. А 22% россиян ответили "скорее нет" и "точно нет".



63% россиян в 2019 году считают, что в стране есть политзаключенные / Скриншот с Левада-центра

В то же время 22% россиян ответили "да" на вопрос, чувствуют ли себя свободными людьми. Еще 46% ответили "скорее да". После распада Советского Союза так считали 43% россиян, а в 1996 году – уже 33%. Пика этот показатель достиг в 2014 году – тогда свободными себя чувствовали 69% жителей России.



В 2019 году 68% россиян считают себя свободными людьми в стране / Скриншот с Левада-центра

В то же время в 2019 году 31% людей не считают себя свободными. Этот показатель был самым низким в 2014 году – тогда "нет" и "скорее нет" ответили 22%. После распада СССР не чувствовали себя свободными 45% россиян.

Опрос проводился 12-18 января 2019 года среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В опросе приняли участие 1608 человек.

Что известно о митингах в России

20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве. Интересно, что столичная власть дала согласие на это мероприятие. Только официально, по данным полиции, участие в митингах приняли 12 тысяч человек.

27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Тогда полиция задержала более 1400 человек.

3 августа началась третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысяч участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.

10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в различных городах России. Только в Москве – 256 человек. В основном людей задерживали при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Российские власти заявляли, что задержанных на самом деле было меньше.

человека в различных городах России. Только в Москве – В основном людей задерживали при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Российские власти заявляли, что задержанных на самом деле было меньше. В сентябре 2019 года 24-летнего российского актера приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он якобы вывихнул руку росгвардейцу при задержании на акциях протеста 3 августе. Парень своей вины не признал.

В декабре 2019 года в России 21-летнего студента условно осудили на 3 года за видеоблог. Его обвинили в "призывах к экстремизму" – парень в своем видеоблоге критиковал российскую власть, сообщал о протестах в России и говорил о необходимости их проведения мирным путем.

Что стало поводом для протестов в России?Митинги начали после того, как власть официально отказала кандидатам от оппозиционных сил зарегистрироваться на выборах в городскую думу Москвы. По правилам, кандидаты должны собрать 3% подписей от общего количества жителей своего округа. Оппозиционеры подали их.



Однако проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основная причина – отсутствие в подписных листах. Избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Самих же оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и Любовь Соболь неоднократно арестовывали. Как и тысячи других россиян, во время протестов – применяя спецназовцев и росгвардию.



6 сентября 2019 года состоялись скандальные выборы в России. Москвичи выбирали из провластных представителей, ведь оппозиционеров так и не допустили к выборам.