14:39
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Более 60% россиян считают себя свободными людьми, – опрос

      26 Читати новину українською
      Большинство россиян чувствуют себя свободными и считают, что в стране есть политзаключенные / polit.ru

      68% граждан России считают себя свободными людьми в обществе. Несмотря на это 63% также ответили, что в России есть политические заключенные, осужденные за свои политические взгляды или желание участвовать в политической жизни.

      О таких результатах опроса, проведенного в России в декабре 2019 года, сообщили в аналитическом центре "Левада-центр".

      Читайте больше: Россия заставляет крымчан молчать и кориться: заявление Цимбалюка на Постоянном совете ОБСЕ

      23% россиян ответили "да" на вопрос, есть ли в России политические заключенные, осужденные за политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Еще 40% ответили "скорее да". Это самый высокий показатель за последние 15 лет. А 22% россиян ответили "скорее нет" и "точно нет".

      опитування росія політв'язні 2020
      63% россиян в 2019 году считают, что в стране есть политзаключенные / Скриншот с Левада-центра

      В то же время 22% россиян ответили "да" на вопрос, чувствуют ли себя свободными людьми. Еще 46% ответили "скорее да". После распада Советского Союза так считали 43% россиян, а в 1996 году – уже 33%. Пика этот показатель достиг в 2014 году – тогда свободными себя чувствовали 69% жителей России.

      опитування росія свобода слова
      В 2019 году 68% россиян считают себя свободными людьми в стране / Скриншот с Левада-центра

      В то же время в 2019 году 31% людей не считают себя свободными. Этот показатель был самым низким в 2014 году – тогда "нет" и "скорее нет" ответили 22%. После распада СССР не чувствовали себя свободными 45% россиян.

      Опрос проводился 12-18 января 2019 года среди городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. В опросе приняли участие 1608 человек.

      Что известно о митингах в России

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве. Интересно, что столичная власть дала согласие на это мероприятие. Только официально, по данным полиции, участие в митингах приняли 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Тогда полиция задержала более 1400 человек.
      • 3 августа началась третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысяч участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
      • 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в различных городах России. Только в Москве – 256 человек. В основном людей задерживали при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Российские власти заявляли, что задержанных на самом деле было меньше.
      • В сентябре 2019 года 24-летнего российского актера приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он якобы вывихнул руку росгвардейцу при задержании на акциях протеста 3 августе. Парень своей вины не признал.
      • В декабре 2019 года в России 21-летнего студента условно осудили на 3 года за видеоблог. Его обвинили в "призывах к экстремизму" – парень в своем видеоблоге критиковал российскую власть, сообщал о протестах в России и говорил о необходимости их проведения мирным путем.

      Что стало поводом для протестов в России?Митинги начали после того, как власть официально отказала кандидатам от оппозиционных сил зарегистрироваться на выборах в городскую думу Москвы. По правилам, кандидаты должны собрать 3% подписей от общего количества жителей своего округа. Оппозиционеры подали их.

      Однако проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основная причина – отсутствие в подписных листах. Избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      Самих же оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и Любовь Соболь неоднократно арестовывали. Как и тысячи других россиян, во время протестов – применяя спецназовцев и росгвардию.

      6 сентября 2019 года состоялись скандальные выборы в России. Москвичи выбирали из провластных представителей, ведь оппозиционеров так и не допустили к выборам.

      Австралию накрыли жуткие пылевые бури: города погрузились во тьму – фото, видео
      сегодня
      1109
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости России Социологическое исследование Митинги в России Протесты в Москве
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Украину ожидает транспортный коллапс
      Северин Трач 451
      сегодня , 12:00 Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние
      Михайло Дубинянський 742
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 512
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      215
      сегодня , 08:15 Ernest Airlines приостановил полеты: как теперь добраться из Украины в Италию
      Світлана Попова 595
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук