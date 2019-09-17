В России актера осудили на 3,5 года после абсурдного задержания на митинге

Пришел на встречу с другом в центр Москвы и загремел на три с половиной года в колонию. В России актеры начали флешмоб в поддержку своего коллеги Павла Устинова.

24-летнего парня задержали 3-го августа во время акции протеста в Москве. Вчера Павлу дали 3,5 года колонии за то, что он якобы вывихнул руку росгвардейцу, сообщает BBC.

Читайте также: Путин уйдет только тогда, когда от России ничего не останется, – журналист

Парень своей вины не признал. На видео его задержания видно, что Павел просто стоит возле станции метро, когда на него бросаются силовики. Парня повалили на землю и начали бить дубинками. Он лишь прикрывался от ударов.

Что известно о массовых протестах в России?

Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Однако судьи не приняли во внимание видеодоказательства. И вынесли свой приговор на основании показаний росгвардейцев, которые задерживали Павла. Родные парня готовятся подавать апелляцию. А коллеги называют решение абсурдом.

Ранее журналист Юрий Дудь, который в третий раз стал обладателем премии "Человек года" журнала GQ, призвал собравшихся не обделять вниманием и не молчать о политических проблемах и беззаконии, которые существуют в России. Он отметил, что вероятно много людей обходят тему политического произвола Кремля, потому что боятся потерять работу и возможность самореализовываться. Однако, по словам блогера, "тот у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки, а сможет найти работу".