Не молчите, – блогер Юрий Дудь осудил беспредел в России на вручении премии "Человек года"

Журналист Юрий Дудь в третий раз стал обладателем премии "Человек года" журнала GQ. Во время речи он призвал собравшихся не обделять вниманием и не молчать о политических проблемах и беззаконии, которые существуют в России.

Блогер получил премию "Человек года" как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube.

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Со сцены Дудь обратился к собравшимся и поднял тему политических проблем России. Он призвал коллег не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификации на выборах.

Когда в России в следующий раз будут бить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вбрасывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать,

– сказал Дудь.

Он отметил, что вероятно много людей обходят тему политического произвола Кремля, ведь боятся потерять работу и возможность самореализовываться. Однако, по словам блогера, "тот у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки, а сможет найти работу".

"Молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой дом, даже если он расположен на Рублево-Успенском шоссе. А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать произвол молчанием, а не лицом к лицу", – подчеркнул Дудь.