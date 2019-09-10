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      Выборы в России: партия Путина потеряла треть мест в регионах

      1 Читати новину українською
      Выборы в России
      Выборы в России / gettyimages

      Вбросы бюллетеней, подвоз военных на избирательные участки, избиение независимых наблюдателей. Так в России выбирали представителей власти на местах.

      Граждане были неактивными. В среднем по стране явка составила чуть больше 21 процента. Но, несмотря на многочисленные нарушения, российская оппозиция заявляет о победе.

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      Надежды Владимира Путина на тотальную победу кандидатов от Единой России на местных выборах не оправдались. Избиратели не увидели достойных среди провластных претендентов. И впервые за много лет "Единая Россия" потеряла треть мест в региональных органах власти.

      путін вибори в росії
      Партия Путина потеряла большинство

      Впервые за 20 лет Путина у власти его партия встретила организованное сопротивление на выборах, и мы их выиграли,
      – заявил оппозиционный политик Алексей Навальный.

      На этот раз власти не помог админресурс и многочисленные попытки манипулировать волеизъявлением граждан. Так в Татарстане массово вбрасывали бюллетени в урны. И не только там.

      вибори в росії
      Нарушения были по всем регионам

      А еще массово подвозили курсантов и военных на избирательные участки. Самым скандальным независимые эксперты признали голосование в родном городе Владимира Путина – Санкт-Петербурге. Там и бюллетени вбрасывали, и избирателей подвозили, и обливали наблюдателей от оппозиционеров зеленкой, чтобы помешать им делать свою работу. Даже убегали с мешками с бюллетенями из избирательных участков в конце голосования.

      Такие махинации позволили временному исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга провластному Андрею Беглову сохранить должность. А также то, что перед голосованием под его давлением отменили регистрацию ряде независимых кандидатов.

      вибори в росії
      Андрей Беглов

      Такую же схему использовали и в Москве. И это привело к массовым акциям протеста. Они длились почти два месяца и каждый раз столичная власть санкционировала жестокую расправу над митингующими.

      Однако полицейские силы не помогли столичным властям. Наоборот, в столичной думе впервые за много лет места распределились почти поровну между провластными кандидатами и представителями системной оппозиции.

      Проходило голосование и в оккупированном Крыму. О непризнании выборов на аннексированном полуострове уже заявили в Брюсселе. Это заявление поддержали в Грузии, Польше и странах Балтии. Украинский МИД выразил протест России и подчеркнул, что результаты голосования в оккупированном Крыму не имеют юридической силы.

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      9 сентября
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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Алексей Навальный Выборы в Москве Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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