Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "В Крыму вчера победила партия под названием "Крым — Украина! Это не наши выборы!"

1. По состоянию на 7 сентября 2019 года 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в оккупированном Крыму. Полный список доступен на сайте Крымской правозащитной группы прочтите здесь.

2. В школе №18 оккупированного Симферополя отметили "День солидарности в борьбе с терроризмом". Часть детей изображали заложников, которые пытались вырваться из ловушки; часть – террористов, которые расстреливали детей. Еще часть детей были переодеты в спецназовцев, которые ворвались в класс, где расстреляли "детей-террористов". Дети также изображали раненых и мертвых жертв террористов. А о каком детстве для своих отпрысков мечтали вы?

Окупований Сімферополь. У школі загального режиму №18 відзначили так званий "День солідарності по боротьбі з тероризмом". Юні штурмовики бригади "Наследники победы" разом із загоном путлєр'югенда "Застава" продемонстрували як треба працювати з заручниками. pic.twitter.com/bPZ1s98Oe0 — Крымская Жужелица (@crimea2042) 8. září 2019

3. Оккупанты в Севастополе сообщили, что "на выборах в местный парламент лидирует партия "Единая россия" с результатом 38,5%. Явка избирателей составила 29,12%". И это с учетом массового ихтамнетов + тысячи понаехавших и вбросы бюллетеней.

4. Вбросы бюллетеней в Крыму были зафиксированы и на видеокамеру, но все оказалось напрасным, как вы уже поняли.

5. В Ялте вату завлекали на "избирательные участки" "патриотической" музыкой и дешевой жрачкой. НЕ ПОМОГЛО. Никто не пришел.

"8 сентября избирательный участок в ялтинской средней школе №6 на улице Боткинской встречал горожан патриотическими песнями, создавая у людей праздничное настроение."

но не помогло-никто так и не пришел послушать песни и откушать порожков за недорого pic.twitter.com/NoUVn4zoM7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9. září 2019

6. Севастополь проголосовал ногами – не пришел: явка военных моряков на 82-м "избирательном участке" в Севастополе компенсировала отсутствие самих избирателей. Местные жители были в шоке от избирательной активности ихтамнетов.

"Судьбу района и города должны решать местные жители!", – кукарекают пропагандоны.

Явка военных моряков на 82-м избирательном участке в Севастополе компенсировала отсутствие избирателей

Местные жители были в шоке от избирательной активности ихтамнетов в Севастополе

Судьбу района и города должны решать местные жители!-кукарекают городские пропагандисты pic.twitter.com/3DalhK3KdK — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9. září 2019

Севастополь голосует ногами-не приходит

Гавань голосует ихтамнетами-их приводят pic.twitter.com/A2WnHfxhzT — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9. září 2019

7. Кизяк-крымнашист Сергей Акимов прокомментировал "выборы": "Прошло шоу под названием Дерьмократичные выборы в Крыму. 418 тысяч предателей (избирателей) решили судьбу 3 миллионов крымчан. Как и в Крымскую весну, когда в Крыму был государственный переворот, 50 тысяч человек решили судьбу 3 миллионов крымчан".

8. "Кремль приложил все усилия вкупе с колоссальными финансовыми затратами, чтобы явка избирателей на "выборах" выглядела относительно высокой по сравнению с российскими регионами. Однако, как бы не тужилась Москва, большинство жителей временно оккупированного Крыма дружно бойкотировали незаконные "выборы" местных депутатов, проведенных российскими оккупантами", – сообщил Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который также выразил признательность всем тем, кто сохранил личное достоинство, проживая на территории временно оккупированного полуострова, и остался преданным родной стране – Украине.

9. Европейский союз не признает "депутатов", избранных в ходе т.н. "выборов", которые прошли в аннексированных Крыму и Севастополе. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ЕС.

10. Новые камни с неба на головы жителей Армянска: "У нас в больнице не делают снимки. Отправляю людей в Красноперекопск, а там все как всегда – что вам надо? У нас уже в больнице ничего и никого нет. Вот проблема – мы скоро останемся вообще без больницы", "Отправляют в Красноперекопск, а там в субботу нашим армянским не делают снимки!!! Только своим. Не любят нас в Красном", "Да, сама вчера была в больнице в Красномперекопе – там тоже оптимизация отделений и врачей. Скоро Северный Крым останется без больницы и врачей. Чтобы получить любую консультацию, будем ехать в Симферополь или в Джанкой, а доживем ли?"

Крым. Новые камни с неба на головы жителей оккупированного и отравленного Армянска pic.twitter.com/bxf3jIjSE6 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9. září 2019

11. Гоблин заявил, что "после запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив власти Крыма пересмотрят цены на товары в республике и дадут предложения по их снижению". Жители Крыма спешно прокомментировали очередную лапшу на уши:

"Цены никогда не понижались! С чего взяли, что на этот раз?", "Есть еще д**боебы, верящие в правдивость ТВ и власти", "Ж/Д сообщение – это последнее, на что можно свалить заоблачные цены в Крыму. Посмотрим, что они дальше придумают. Не упадут и после запуска ж/д сообщения", "Вот мост сделают – тогда заживем. Вот железную дорогу пустят – цены понизятся. Ага-ага, слышали мы уже эти байки", "ЖД мост будет новым испытанием на выживание, уже страшит", "Ха-ха-ха!!! Цены они снизят!! Что за бред???", "Цены вырастут, пробки тоже", "Цены не могут снизиться, хоть по морю завози, хоть через мост", "Пересмотрят они, су*а, цены и дадут предложения. Кому, бл*ть, дадут они эти предложения, сами себе?", "Дежавю. То же самое говорил про мост", "После запуска моста ждали, что цены опустятся, а они, наоборот, взлетели. А после запуска ЖД – так вообще заоблачные будут", "Еще и качество продуктов снижается. Кушайте крымское!"

Крым. Гоблин заявил, что “после запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив власти Крыма пересмотрят цены на товары в республике и дадут предложения по их снижению". Жители Крыма спешно прокомментировали очередную лапшу на уши pic.twitter.com/WEXgoqItv8 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9. září 2019

12. Сьогодні 2003-ий день каменепаду в Криму.

P.S. Предатель Александр Талипов, который рвался к корыту, написал: "К сожалению, мы проиграли выборы партии "Мы ничего не решаем. Мы никуда не пойдем". В Феодосии эта партия взяла 71% голосов". Роксолана прокомментировала скулеж коллаборанта. Ее комментарием и завершу сегодняшний выпуск: "Хорошая новость. Талипов и "Родина" пролетели мимо корыта. Уточню: ты (Талипов) – предатель и коллаборант, изменивший присяге, ПРОИГРАЛ не партии "мы ничего не решаем-не пойдем", а партии "Крым – Украина! Это не наши выборы!", мордатая ты сволочь! Моя партия лидирует с результатом 71%".

Хорошая новость-Талипов и"Родина"пролетели мимо корыта

Уточню-ты,предатель и колаборант,предавший присягу,ПРОИГРАЛ не партии"мы ничего не решаем-не пойдем",а партии"Крым-Украина!Это не наши выборы!"

моей партии,мордатая сволочь!

моя партия лидирует

С результатом 71%в Фео,например pic.twitter.com/TB6BCTPapT — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9. září 2019

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