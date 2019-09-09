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      Вибори в Росії: партія Путіна втратила третину місць у регіонах

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      Вибори в Росії
      Вибори в Росії / gettyimages

      Вкиди бюлетенів, підвіз військових на виборчі дільниці, побиття незалежних спостерігачів. Так у Росії обирали представників влади на місцях.

      Громадяни були не активними. В середньому по країні явка становила трохи більше 21 відсотка. І попри численні порушення російська опозиція заявляє про перемогу.

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      Сподівання Владіміра Путіна на тотальну перемогу кандидатів від Єдиної Росії на місцевих виборах не справдилися. Виборці не побачили достойних серед провладних претендентів. І вперше за багато років "Єдина Росія" втратила третину місць в регіональних органах влади.

      путін вибори в росії
      Партія Путін втратила більшість

      Вперше за 20 років Путіна при владі його партія зустріла організований опір на виборах і ми їх виграли,
      – заявив опозиційний політик Олексій Навальний.

      Цього разу владі не допоміг адмінресурс і численні спроби маніпулювати волевиявленням громадян. А їх було багато. Так в Татарстані масово вкидували бюлетені в урни. І не лише там.

      вибори в росії
      Порушення були по всіх регіонах

      А ще масово підвозили курсантів і військовиків на виборчі дільниці. Найскандальнішим незалежні експерти визнали голосування у рідному місті Володимира Путіна – Санкт-Петербургу. Там і бюлетені вкидували, і виборців підвозили, і обливали спостерігачів від опозиціонерів зеленкою, аби завадити їм робити свою роботу. Навіть тікали з мішками з бюлетенями з виборчих дільниць наприкінці голосування.

      Такі махінації дозволили тимчасовому виконувачу обов'язків губернатора Санкт-Петербурга провладному Андрію Бєглову зберегти посаду. А також те, що перед голосуванням під його тиском скасували реєстрацію низці незалежних кандидатів.

      вибори в росії
      Андрій Бєглов

      Таку ж схему використали і в Москві. І це призвело до масових акцій протесту. Вони тривали майже два місяці і кожного разу столична влада санкціонувала жорстоку розправу з мітингувальниками.

      Проте поліцейські сили не допомогли столичній владі. Навпаки, у столичній думі вперше за багато років місця розподілилися майже порівну між провладними кандидатами і представниками системної опозиції.

      Проходило голосування і в окупованому Криму. Про невизнання виборів на анексованому півострові вже заявили у Брюсселі. Цю заяву підтримали у Грузії, Польщі та країнах Балтії. Українське МЗС висловило протест Росії і підкреслило, що результати голосування в окупованому Криму не мають юридичної сили.

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Олексій Навальний Новини Росії Володимир Путін Вибори в Москві
      Джерело: 24 канал
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