У Росії актора засудили на 3,5 роки після абсурдного затримання на мітингу

Прийшов на зустріч з другом до центру Москви і загримів на три з половиною роки у колонію. У Росії актори почали флешмоб на підтримку свого колеги Павла Устінова.

24-річного хлопця затримали 3-го серпня під час акції протесту в Москві. Вчора Павлу дали 3,5 роки колонії за те, що він начебто вивихнув руку росгвардійцю, повідомляє BBC.

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Хлопець своєї провини не визнав. На відео його затримання видно, що Павло просто стоїть біля станції метро, коли на нього кидаються силовики. Хлопця повалили на землю і почали бити кийками. Він лише прикривався від ударів.

Що відомо про масові протести у Росії?

Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

Проте судді не взяли до уваги відеодокази. І винесли свій вирок на підставі свідчень росгвардійців, які затримували Павла. Рідні хлопця готуються подавати апеляцію. А колеги називають рішення абсурдом.

Раніше журналіст Юрій Дудь, який втретє став володарем премії "Людина року" журналу GQ. Під час промови він закликав присутніх не оминати увагою та не мовчати про політичні проблеми і беззаконня, які існують в Росії. Він зауважив, що ймовірно багато людей оминають тему політичного свавілля Кремля, адже бояться втратити роботу та можливість самореалізовуватися. Проте, за словами блогера, "той у кого є мізки і руки, ніколи не помре від голоду і нудьги, а зможе знайти роботу".