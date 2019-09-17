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      У Росії актора засудили на 3,5 роки після абсурдного затримання на мітингу

      1062 Читать новость на русском
      Затримання Павла Устінова у Росії
      Затримання Павла Устінова у Росії / www.bbc.com/russian

      Прийшов на зустріч з другом до центру Москви і загримів на три з половиною роки у колонію. У Росії актори почали флешмоб на підтримку свого колеги Павла Устінова.

      24-річного хлопця затримали 3-го серпня під час акції протесту в Москві. Вчора Павлу дали 3,5 роки колонії за те, що він начебто вивихнув руку росгвардійцю, повідомляє BBC.

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      Хлопець своєї провини не визнав. На відео його затримання видно, що Павло просто стоїть біля станції метро, коли на нього кидаються силовики. Хлопця повалили на землю і почали бити кийками. Він лише прикривався від ударів.

      Що відомо про масові протести у Росії?
      Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Проте судді не взяли до уваги відеодокази. І винесли свій вирок на підставі свідчень росгвардійців, які затримували Павла. Рідні хлопця готуються подавати апеляцію. А колеги називають рішення абсурдом.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Топим. #свободупавлуустинову #ямыпавелустинов

      Допис, поширений Виктор Хориняк (@khorinyakvitya)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Молчать запрещено! #свободупавлуустинову

      Допис, поширений Мария Пирогова? (@mary_pirogova)

      Раніше журналіст Юрій Дудь, який втретє став володарем премії "Людина року" журналу GQ. Під час промови він закликав присутніх не оминати увагою та не мовчати про політичні проблеми і беззаконня, які існують в Росії. Він зауважив, що ймовірно багато людей оминають тему політичного свавілля Кремля, адже бояться втратити роботу та можливість самореалізовуватися. Проте, за словами блогера, "той у кого є мізки і руки, ніколи не помре від голоду і нудьги, а зможе знайти роботу".

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Мітинги в Росії
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