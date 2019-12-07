Российского студента Егора Жукова осудили за блог: что известно о нем и его деле

В России к трем годам условно осудили студента Егора Жукова. Причина, по которой осудили юношу, уже стала привычной для России и никого не удивит – парень в своем видеоблоге осмелился критиковать российскую власть.

Приговор молодому парню "самый гуманный суд в мире" вынес в пятницу, 6 декабря.

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Что известно о Егоре Жукове и за что его осудили

Егор Жуков – 21-летний студент факультета социальных наук российской Высшей школы экономики. По образованию, парень будущий политолог.

Студент был одним из фигурантов так называемого "дела о массовых беспорядках" в Москве на акциях 27 июля 2019 года. Парень является активистом и видеоблоггером, который в своих блогах говорил о протестах и ​​о необходимости их проведения именно мирным путем.

Впрочем подконтрольный Кремлю российский суд обвинил парня в "призывах к экстремизму". Мол, парень через свой блог призвал к "насильственным действиям".



Осужден, но не сломлен – Егор Жуков после объявления приговора суда

Судья признала вину Егора Жукова доказанной, а обвинение, основанное на единой лингвистической экспертизе, подготовленной в ФСБ, оставили без изменений.

Таким образом Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трем годам условно. Ему запретили заниматься созданием и ведением сайтов с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение двух лет.

Что о деле Жукова говорят его близкие

Самое первое и, пожалуй, самое важное – в день, когда суд должен был объявить приговор Егору Жукову, под его зданием люди начали собираться еще за 2 часа до заседания. Когда юноша уже знал о своем приговоре, на улице его ждали более полутысячи людей, которые пришли его поддержать – в основном такие же студенты и активисты.

Когда другие студенты Высшей школы экономики поддерживали Жукова, то руководство учебного заведения от него отреклось. Там заявили, что университет не поддерживает "политический активизм" парня.



Люди, которые собрались под судом, чтобы поддержать Егора Жукова

В то же время проректор университета Валерия Касамара отметила, что парень продолжит обучение, и отчислять его не собираются.

Похоже, отреклись от парня и его родители. Папа Егора Жукова после вынесения приговора судом заявил, что снова придется "кормить этого идиота".

Впрочем кормить никого не придется – после политически мотивированного приговора у парня появились работодатели и спонсоры. В частности, известно, что он стал корреспондентом "Новой газеты". Так же прислать ему предложение о трудоустройстве намерено руководство радио "Эхо Москвы".

Поддержал парня и популярный российский рэпер Оксимирон. По его словам, парня судят только за слова, более того, искаженные слова.



Рэпер Оксимирон выступил с поддержкой Егора Жукова