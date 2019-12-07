Російського студента Єгора Жукова засудили за блог: що відомо про нього та його справу

У Росії до трьох років умовно засудили студента Єгора Жукова. Причина, через яку засудили юнака, вже стала звичною для Росії та нікого не здивує – хлопець у своєму відеоблозі насмілився критикувати російську владу.

Вирок молодому хлопці "найгуманніший суд у світі" виніс у п'ятницю, 6 грудня.

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Що відомо про Єгора Жукова і за що його засудили

Єгор Жуков – 21-річний студент четвертого курсу факультету соціальних наук російської Вищої школи економіки. За освітою, хлопець майбутній політолог.

Студент був одним із фігурантів так званої "справи про масові заворушення" у Москві на акціях 27 липня 2019 року. Хлопець є активістом та відеоблогером, який у своїх блогах говорив про протести і про необхідність їх проведення саме у мирний спосіб.

Втім підконтрольний Кремлю російський суд звинуватив хлопця у "закликах до екстремізму". Мовляв, хлопець через свій блог закликав до "насильницьких дій".



Засуджений, але не зломлений – Єгор Жуков після оголошення вироку суду

Суддя визнала провину Єгора Жукова доведеною, а звинувачення, засноване на єдиній лінгвістичної експертизі, підготовленій у ФСБ, залишили без змін.

Таким чином Кунцевський суд Москви приговорив студента до трьох років умовно. Йому заборонили займатися створенням і веденням сайтів за допомогою електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж протягом двох років.

Що про справу Жукова кажуть його близькі

Найперше і, мабуть, найважливіше – у день, коли суд мав оголосити вирок Єгору Жукову, під його будівлею люди почали збиратися ще за 2 години до засідання. Коли юнак вже знав про свій вирок, на вулиці його чекали понад пів тисячі людей, які прийшли його підтримати – здебільшого такі ж студенти та активісти.

Коли інші студенти Вищої школи економіки підтримували Жукова, то керівництво навчального закладу його зреклося. Там заявили, що університет не підтримує "політичний активізм" хлопця.



Люди, які зібралися під судом, щоб підтримати Єгора Жукова

Водночас проректор університету Валерія Касамара зазначила, що хлопець продовжить навчання, і відраховувати його не збираються.

Схоже, відреклися хлопця і його батьки. Тато Єгора Жукова після винесення вироку судом заявив, що знову доведеться "годувати цього йолопа".

Втім годувати нікого не доведеться – після політично вмотивованого вироку у хлопця з'явилися роботодавці та спонсори. Зокрема, відомо, що він став кореспондентом "Нової газети". Так само надіслати йому пропозицію про працевлаштування має намір керівництво радіо "Ехо Москви".

Підтримав хлопця і популярний російський репер Оксімірон. За його словами, хлопця судять лише за слова, ба більше, перекручені слова.



Репер Оксімірон виступив з підтримкою Єгора Жукова