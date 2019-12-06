В Росії засудили студента на 3 роки умовно через його відеоблог: деталі

21-річний російський студент Єгор Жуков був засуджений умовно через екстремізм через 4 відеоролики на ютубі. Хлопець насмілився критикувати тамтешню владу.

Також йому заборонили адмініструвати сайти протягом двох років, пише Media Sapiens.

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Під час обшуку у хлопця вилучити макбук, фотоапарат, лібертаріанський прапор та статуетку жаби.

Студенту інкримінують заклики до захоплення влади, самоспалення, відмови від сплати податків, заколоту і перешкоджання роботи державних установ.

Все це російські правоохоронці знайшли у відеороликах Жукова на його особистому каналі.

Найцікавіше, що спочатку Жукова звинуватили в участі у "масових заворушеннях", але після місяця в слідчому ізоляторі доказів так і не знайшли. Тоді студента звинуватили у закликах до екстремізму і перевели під домашній арешт на три роки.

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Сам Єгор Жуков свою провину не визнав та під час виголошення останнього слова розкритикував російську владу.

Під час засідання суду над Жуковим під будівлею зібрались люди. Підтримати студента вирішило керівництво університету в якому він навчався та просто небайдужі люди.

Що сказав Єгор Жуков під час виголошення останнього слова?"Наше суспільство розділене на два рівні непроникним бар'єром. Всі гроші сконцентровані згори і їх звідти ніхто не віддасть. Знизу ж, без перебільшення, залишилася лише безвихідь.



Розуміючи, що розраховувати їм немає на що, розуміючи, що якби вони не старалися, ні собі, ні своїй сім'ї вони принести щастя не зможуть, російські чоловіки або зганяють всю свою злість на своїх дружин, або спиваються, або вішаються".



Росія справді перша країна в світі за кількістю чоловічих самогубств на 100 тисяч населення.