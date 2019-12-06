В России осудили студента на 3 года условно за его видеоблог: детали

21-летний российский студент Егор Жуков был осужден условно за экстремизм из-за 4 видеороликов на ютубе. Парень осмелился критиковать тамошнюю власть.

Также ему запретили администрировать сайты в течение двух лет, пишет Media Sapiens.

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Во время обыска у парня изъяли макбук, фотоаппарат, либертарианский флаг и статуэтку жабы.

Студенту инкриминируют призывы к захвату власти, самосожжение, отказ от уплаты налогов, мятеж и препятствование работы государственных учреждений.

Все это российские стражи порядка нашли в видеороликах Жукова на его личном канале.

Самое интересное, что сначала Жукова обвинили в участии в "массовых беспорядках", но после месяца в следственном изоляторе доказательств так и не нашли. Тогда студента обвинили в призывах к экстремизму и перевели под домашний арест на три года.

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Сам Егор Жуков свою вину не признал и во время произнесения последнего слова раскритиковал российские власти.

В ходе заседания суда над Жуковым под зданием собрались люди. Поддержать студента решило руководство университета в котором он учился и просто неравнодушные люди.

Что сказал Егор Жуков во время произнесения последнего слова?"Наше общество разделено на два уровня непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху и их оттуда никто не отдаст. Снизу же, без преувеличения, остался только тупик.



Понимая, что рассчитывать им не на что, понимая, что если бы они не старались, ни себе, ни своей семье они счастье принести не смогут, российские мужчины или сгоняют всю свою злость на своих жен, или спиваются, или вешаются".



Россия действительно первая страна в мире по количеству мужских самоубийств на 100 тысяч населения.