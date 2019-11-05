Учите математику: в России поняли, что причиной всех протестов являются гуманитарии

Российский пропагандист Дмитрий Киселев объяснил почему российское население возмущено коррупцией, низким уровнем жизни и постоянной ложью в стране. По мнению "журналиста" в России слишком много выпускников гуманитарных факультетов.

Именно выпускники гуманитарных факультетов, а не отсутствие базовых прав человека в России, являются причиной общего недовольства властью. По крайней мере такое мнение Киселев высказал в эфире программы "Вести недели"

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Гуманитариев слишком много для страны, а процесс обучения недостаточно насыщен, чтобы уберечь их от глупостей. У нас система высшего образования – конвейер, который создает недовольных,

– сказал Киселев.

По мнению ведущего, желание выпускников гуманитарных факультетов жить в правовом государстве – это "завышенные амбиции". Гуманитарии просто ожидают, что власть должна слушать народ и обслуживать его. Однако такой подход не практикуется в России, поэтому с этим просто надо смириться.

Киселев объясняет в чем кроются проблемы России – смотреть видео (Россия 1):

Сколько в России выпускников гуманитарных факультетов?

Согласно последним данным, в России за год одновременно закончили университеты около 260 тысяч выпускников факультетов гуманитарного направления.