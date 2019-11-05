Вчіть математику: в Росії зрозуміли, що причиною всіх протестів є гуманітарії

Російський пропагандист Дмитро Кисельов пояснив чому російське населення обурене корупцією, низьким рівнем життя та постійною брехнею в країні. На думку "журналіста" в Росії занадто багато випускників гуманітарних факультетів.

Саме випускники гуманітарних факультетів, а не відсутність базових людських прав у Росії, є причиною загальних невдоволень владою. Принаймі таку думку Кисельов висловив у ефірі програми "Вести недели"

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Гуманітаріїв занадто багато для країни, а процес навчання недостатньо насичений, щоб вберегти їх від дурниць. У нас система вищої освіти – конвеєр, що створює незадоволених,

– сказав Кисельов.

На думку ведучого, бажання випускників гуманітарних факультетів жити в правовій державі – це "завищені амбіції". Гуманітарії просто очікують, що влада має слухати народ та обслуговувати його. Проте такий підхід не практикується в Росії, тож з цим просто треба змиритись.

Кисельов пояснює в чому криються проблеми Росії – дивитися відео (Россия 1):

Скільки в Росії випускників гуманітарних факультетів?Згідно з останніми даними, в Росії за один рік одночасно закінчили університети близько 260 тисяч випускників факультетів гуманітарного спрямування.