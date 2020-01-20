Понад 60% росіян вважають себе вільними людьми, – опитування

68% громадян Росії вважають себе вільними людьми в суспільстві. Попри це 63% також відповіли, що в Росії є політичні в’язні, засуджені за свої політичні погляди чи бажання брати участь в політичному житті.

Про такі результати опитування, яке провели в Росії у грудні 2019 року, повідомили в аналітичному центрі "Левада-центр".

Читайте більше: Росія змушує кримчан до мовчання та покірності: заява Цимбалюка на Постійній раді ОБСЄ

23% росіян відповіли "так" на запитання, чи є в Росії політичні в'язні, засуджені за політичні погляди чи прагнення брати участь в політичному житті. Ще 40% відповіли "скоріше так". Це найвищий показник за останні 15 років. А 22% росіян відповіли "скоріше ні" і "точно ні".



63% росіян у 2019 році вважають, що в країні є політв'язні / Скріншот з Левада-центру

Водночас 22% росіян відповіли "так" на запитання, чи відчувають себе вільними людьми. Ще 46% відповіли "скоріше так". Після розпаду радянського союзу так вважали 43% росіян, а в 1996 році – уже 33%. Піку цей показник досяг у 2014 – тоді вільними себе почували 69% жителів Росії.



У 2019 році 68% росіян вважають себе вільною людиною в країні / Скріншот з Левада-центру

Водночас у 2019 році 31% людей не вважають себе вільними. Цей показник був найнижчим у 2014 році – тоді "ні" і "скоріше ні" відповіли 22%. Після розпаду СРСР не відчували себе вільними 45% росіян.

Опитування проводили 12 – 18 січня 2019 року серед міського та сільського населення у віці від 18 років і старше, в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. У опитуванні взяли участь 1608 осіб.

Що відомо про мітинги у Росії

20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві. Цікаво, що столична влада дала згоду на цей захід. Лише офіційно, за даними поліції, участь у мітингах взяли 12 тисяч людей.

на проспекті Сахарова у Москві. Цікаво, що столична влада дала згоду на цей захід. Лише офіційно, за даними поліції, участь у мітингах взяли 12 тисяч людей. 27 липня відбув алася вже не погоджена владою акція , оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Тоді поліція затримала понад 1400 людей.

алася вже не погоджена владою акція , 3 серпня розпочалася третя хвиля протестів , які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.

, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні. 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних містах Росії. Лише у Москві – 256 осіб. Здебільшого людей затримували під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції. Російська влада заявляла, що затриманих насправді було менше.

особи в різних містах Росії. Лише у Москві – Здебільшого людей затримували під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції. Російська влада заявляла, що затриманих насправді було менше. У вересні 2019 року 24-річного російського актора засудили на 3,5 роки колонії за те, що він начебто вивихнув руку росгвардійцю під час затримання на акціях протесту 3 серпні. Хлопець своєї вини не визнав.

У грудні 2019 року у Росії 21-річного студента умовно засудили на 3 роки через відеоблог. Його звинуватили у "закликах до екстремізму" – хлопець у своєму відеоблозі критикував російську владу, повідомляв про протести у Росії і говорив про необхідність їх проведення у мирний спосіб.

Що стало приводом для протестів у Росії?Мітинги розпочали після того, як влада офіційно відмовила кандидатам від опозиційних сил зареєструватися на виборах до міської думи Москви. За правилами, кандидати мали зібрати 3% підписів від загальної кількості жителів свого округу. Опозиціонери подали їх.



Проте перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основна причина – брак у підписних листах. Виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Самих же опозиціонерів, зокрема Олексія Навального та Любов Соболь неодноразово арештовували. Як і тисячі інших росіян, під час протестів – застосовуючи спецпризначенців та росгвардію.



6 вересня 2019 року відбулися скандальні вибори у Росії. Москвичі обирали з-поміж провладних представників, адже опозиціонерів так і не допустили до виборів.