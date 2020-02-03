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      Каждый шестой россиянин мечтает уехать из страны

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      17% россиян хотят уехать из страны / Delen.ru

      Примерно 17% граждан России не хотят жить на родине. Чаще всего среди стран для переезда рассматривают США.

      Таковы результаты опроса, проведенного центром "Ромир", сообщает "Лента.Ру".

      Читайте также: Более 60% россиян считают себя свободными людьми, – опрос

      Переехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы 17% россиян. Больше всего опрошенных, а именно 14%, как приоритетный вариант рассматривают США.

      В какие еще страны хотели бы переехать россияне:

      • 8% опрошенных хотели бы жить в Испании и Германии;
      • 7% указали Канаду;
      • 5% россиян хотят переселиться в Италию и Австралию;
      • 4% – в Украину, Израиль, Финляндию, а также рассматривают вариант "Европы в целом".
      • 3% называли Черногорию, Францию ​​и Австрию;
      • 2% – Швецию, Таиланд, Индию, Исландию и Египет;
      • по 1% тех, кто рассматривает эмиграцию, выбрали бы Великобританию, Кипр, Турцию, Японию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию и Бразилию.

      В то же время 83% россиян предпочитают не менять место жительства.

      Обратите внимание! Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли. Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года. Таковы результаты глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика Социологическое исследование Иммигранты Канада Новости США Новости России
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