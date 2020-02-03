Каждый шестой россиянин мечтает уехать из страны

Примерно 17% граждан России не хотят жить на родине. Чаще всего среди стран для переезда рассматривают США.

Таковы результаты опроса, проведенного центром "Ромир", сообщает "Лента.Ру".

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Переехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы 17% россиян. Больше всего опрошенных, а именно 14%, как приоритетный вариант рассматривают США.

В какие еще страны хотели бы переехать россияне:

8% опрошенных хотели бы жить в Испании и Германии;

7% указали Канаду;

5% россиян хотят переселиться в Италию и Австралию;

4% – в Украину, Израиль, Финляндию, а также рассматривают вариант "Европы в целом".

3% называли Черногорию, Францию ​​и Австрию;

2% – Швецию, Таиланд, Индию, Исландию и Египет;

по 1% тех, кто рассматривает эмиграцию, выбрали бы Великобританию, Кипр, Турцию, Японию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию и Бразилию.

В то же время 83% россиян предпочитают не менять место жительства.

Обратите внимание! Россияне оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли. Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года. Таковы результаты глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.