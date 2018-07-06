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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как вино взрослеет и меняет вкус со временем

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Многие люди считают, что чем старше вино и чем дольше оно выдержано – тем лучше. Однако на самом деле большинство вин вкуснее, когда они молодые, и их желательно употреблять в течение первого-второго года после выпуска.

Лишь малая доля вина подходит для старения, которое позволяет смягчить текстуру, раскрыть аромат и вкус. Считается, что 90% производимого вина лучше употреблять в течение года, у 5-10% производимого в мире вина вкус становится лучше через год, и только у 1% – через 5-10 лет.

В античные времена самым лучшим считалось вино сразу после брожения – так как в те времена не было ни емкостей, ни технологий, чтобы обеспечить длительное хранение напитка. Лишь некоторые вина хранились по несколько лет в плотно закупоренных амфорах или бочках, заполненных доверху. Однако это было исключением из правил. И лишь с XVII века, когда началось массовое использование пробок и стеклянных бутылок, вино стали хранить годами.

Для тех вин, которые действительно становятся только лучше со временем, используют два основных способа выдержки: аэробная (в дубовых бочках) и анаэробная (в бутылках).

Аэробная выдержка

В первом случае напиток косвенно контактирует с воздухом через пористую структуру древесины. Бочки для вина изготавливают из особой породы дуба. Каждая из бочек используется в течение нескольких десятилетий для вина, а затем некоторые из них используют для выдержки бренди и коньяка. Перед тем, как заливать в новую бочку вино, ее обжигают изнутри открытым огнем. Контакт с воздухом и обожженной древесиной и придает вину тот особый привкус, за который ценится напиток, выдержанный в бочках.

Вино, бочка
Вино в бочках могут держать несколько десятилетий

Оптимальная температура бочковой выдержки для разных типов вин – от 11 до 18°C, влажность – около 85%. Бочки держат в специальных винных подвалах, искусственных или приспособленных подземных помещениях, где отсутствуют суточные и сезонные колебания температуры.

Анаэробная выдержка

Особенность этого способа – изолирование вина от кислорода. Чтобы избежать попадания воздуха в бутылку, пробки опечатывают сургучом. Кроме того, бутылки держат в горизонтальном положении, чтобы жидкость постоянно смачивала пробку, не позволяя ей рассыхаться. Выдержка в бутылках может быть долгой – до 100 лет в зависимости от потенциала напитка.

Пляшка вина
Пробки в бутылках запечатывают сургучом, чтобы избежать контакта с кислородом

Достаточно часто комбинируют оба способа – сначала вино держат в бочках, а позже высококачественные марочные вина переливают в бутылки.

Вообще срок годности зависит от вида вина, точнее от содержания в нем спирта, сахара, кислоты и дубильных веществ. Большинство белых вин хранятся 2-3 года, красные – 2-10 лет. Некоторые элитные вина, например, из прославленных французских провинций Бордо и Бургундия, могут выдерживаться до 100 лет. Между тем красные вина Божоле хранятся не больше года.

Теги: Новости Украины Алкоголь Винные традиции
Источник: 24 Канал
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