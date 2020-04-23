Все обвинения – субъективные, – в "Бабьем Яру" отреагировали на скандал с фильмом "ДАУ"

В благотворительном фонде "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" отреагировали на скандал с фильмом "ДАУ" и заявили, что против любого насилия. В то же время обвинения в сторону режиссера Хржановского там считают субъективными и просят не делать эмоциональных заявлений по этому поводу, пока выводы не сделают правоохранители.

Заявление благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появилась в фейсбуке 22 апреля.

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Фильмы режиссера Ильи Хржановского, который является художественным руководителем фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", вызвали значительный общественный резонанс. Дело в том, что в фильмах показывали реальные сцены насилия, более того – в сценах использовали детей из сиротских домов.

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В фонде отреагировали на ситуацию публичным заявлением и обратили внимание на следующее:

" Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы ". В фонде ждут результатов расследования и выводы профессиональных экспертиз, если такие назначат.

" Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас ". Свободу и достоинство человека, его жизнь и права в "Мемориальном центре "Бабий Яр" назвали самыми высокими ценностями.

" Все обвинения, которые звучат в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений , построенных на догадках и предположениях".

" Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "ДАУ" – это совершенно разные проекты ". Поэтому спикеры фонда призвали СМИ и общественность быть объективными и взвешенными в публичных высказываниях.

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