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      Все обвинения – субъективные, – в "Бабьем Яру" отреагировали на скандал с фильмом "ДАУ"

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      Фильм "ДАУ" и скандал вокруг него: заявление "Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" / leonardo.osnova.io

      В благотворительном фонде "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" отреагировали на скандал с фильмом "ДАУ" и заявили, что против любого насилия. В то же время обвинения в сторону режиссера Хржановского там считают субъективными и просят не делать эмоциональных заявлений по этому поводу, пока выводы не сделают правоохранители.

      Заявление благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появилась в фейсбуке 22 апреля. 

      К теме Квантовый садист: Притула гневно высказался о режиссере скандального фильма "ДАУ"

      Фильмы режиссера Ильи Хржановского, который является художественным руководителем фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", вызвали значительный общественный резонанс. Дело в том, что в фильмах показывали реальные сцены насилия, более того – в сценах использовали детей из сиротских домов.

      Реакция "Бабьего Яра" на скандал с фильмами Хржановского

      В фонде отреагировали на ситуацию публичным заявлением и обратили внимание на следующее:

      • "Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы". В фонде ждут результатов расследования и выводы профессиональных экспертиз, если такие назначат.
      • "Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас". Свободу и достоинство человека, его жизнь и права в "Мемориальном центре "Бабий Яр" назвали самыми высокими ценностями. 
      • "Все обвинения, которые звучат в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях".
      • "Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "ДАУ" – это совершенно разные проекты". Поэтому спикеры фонда призвали СМИ и общественность быть объективными и взвешенными в публичных высказываниях. 

      Издевательство над младенцами и Добкин да Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "ДАУ" – в материале 24 канала.

      Скандал с лентой "ДАУ. Дегенерация" Хржановского: главное

      • "ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского, который рассказывает о жизни знаменитого советского физика и нобелевского лауреата Льва Ландау.
      • Определенные сцены из фильма снимали в Харькове – в том числе с участием детей, которых брали из местного приюта.
      • Психологи и детский омбудсмен Николай Кулеба убеждены, что фильм содержит явные признаки издевательств над младенцами.
      • Представители компании, которая производила фильм, считают, что никак на детей не влияли: мол, только при монтаже кадрам добавили максимально усиленную звуковую фонограмму, чтобы углубить восприятие.
      • Как бы там ни было, харьковские прокуроры уже зарегистрировали уголовное производство – о пытках, пропаганде культа насилия, а также о нарушении прав и свобод детей.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Голокост История Бабий Яр Дети и несовершеннолетние Скандал Новости LifeStyle LifeStyle Кино Новости Украины
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