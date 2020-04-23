Все обвинения – субъективные, – в "Бабьем Яру" отреагировали на скандал с фильмом "ДАУ"
В благотворительном фонде "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" отреагировали на скандал с фильмом "ДАУ" и заявили, что против любого насилия. В то же время обвинения в сторону режиссера Хржановского там считают субъективными и просят не делать эмоциональных заявлений по этому поводу, пока выводы не сделают правоохранители.
Заявление благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" появилась в фейсбуке 22 апреля.
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Фильмы режиссера Ильи Хржановского, который является художественным руководителем фонда "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", вызвали значительный общественный резонанс. Дело в том, что в фильмах показывали реальные сцены насилия, более того – в сценах использовали детей из сиротских домов.
Реакция "Бабьего Яра" на скандал с фильмами Хржановского
В фонде отреагировали на ситуацию публичным заявлением и обратили внимание на следующее:
- "Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы". В фонде ждут результатов расследования и выводы профессиональных экспертиз, если такие назначат.
- "Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни в былые времена, ни сейчас". Свободу и достоинство человека, его жизнь и права в "Мемориальном центре "Бабий Яр" назвали самыми высокими ценностями.
- "Все обвинения, которые звучат в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях".
- "Мемориальный центр "Бабий Яр" и проект "ДАУ" – это совершенно разные проекты". Поэтому спикеры фонда призвали СМИ и общественность быть объективными и взвешенными в публичных высказываниях.
Издевательство над младенцами и Добкин да Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "ДАУ" – в материале 24 канала.
Скандал с лентой "ДАУ. Дегенерация" Хржановского: главное
- "ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского, который рассказывает о жизни знаменитого советского физика и нобелевского лауреата Льва Ландау.
- Определенные сцены из фильма снимали в Харькове – в том числе с участием детей, которых брали из местного приюта.
- Психологи и детский омбудсмен Николай Кулеба убеждены, что фильм содержит явные признаки издевательств над младенцами.
- Представители компании, которая производила фильм, считают, что никак на детей не влияли: мол, только при монтаже кадрам добавили максимально усиленную звуковую фонограмму, чтобы углубить восприятие.
- Как бы там ни было, харьковские прокуроры уже зарегистрировали уголовное производство – о пытках, пропаганде культа насилия, а также о нарушении прав и свобод детей.
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