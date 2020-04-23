Усі звинувачення – суб'єктивні, – у "Бабиному Яру" відреагували на скандал із фільмом "ДАУ"

У благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" відреагували на скандал з фільмом "ДАУ". та заявили, що проти будь-якого насильства. Водночас звинувачення у бік режисера Хржановського там вважають суб'єктивними та просять не робити емоційних заяв із цього приводу, поки висновки не зроблять правоохоронці.

Заява благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явилася у фейсбуці 22 квітня.

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Фільми режисера Іллі Хржановського, який водночас є художнім керівником фонду "Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, викликали значний суспільний резонанс. Річ у тім, що у стрічках показували реальні сцени насильства, ба більше – у сценах використовували дітей із сиротинців.

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У фонді відреагували на ситуацію публічною заявою та звернули увагу на наступне:

" Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені ". У фонді чекають на результати розслідування та висновки фахових експертиз, якщо такі призначать.

". У фонді чекають на результати розслідування та висновки фахових експертиз, якщо такі призначать. " Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер ". Свободу та гідність людини, її життя та права у "Меморіальному центрі "Бабин Яр" назвали найвищими цінностями.

". Свободу та гідність людини, її життя та права у "Меморіальному центрі "Бабин Яр" назвали найвищими цінностями. " Усі звинувачення, які лунають на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок , побудованих на здогадках і припущеннях".

, побудованих на здогадках і припущеннях". "Меморіальний центр “Бабин Яр” і проєкт "ДАУ" – це абсолютно різні проєкти". Тож речники фонду закликали ЗМІ та громадськість бути об’єктивними та зваженими у публічних висловлюваннях.

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