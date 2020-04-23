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      Усі звинувачення – суб'єктивні, – у "Бабиному Яру" відреагували на скандал із фільмом "ДАУ"

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      Фільм "ДАУ" та скандал навколо нього: заява "Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" / leonardo.osnova.io

      У благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" відреагували на скандал з фільмом "ДАУ". та заявили, що проти будь-якого насильства. Водночас звинувачення у бік режисера Хржановського там вважають суб'єктивними та просять не робити емоційних заяв із цього приводу, поки висновки не зроблять правоохоронці.

      Заява благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з'явилася у фейсбуці 22 квітня. 

      До теми Квантовий садист: Притула гнівно висловився про режисера скандального фільму "ДАУ"

      Фільми режисера Іллі Хржановського, який водночас є художнім керівником фонду "Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, викликали значний суспільний резонанс. Річ у тім, що у стрічках показували реальні сцени насильства, ба більше – у сценах використовували дітей із сиротинців.

      Реакція "Бабиного Яру" на скандал із фільмами Хржановського

      У фонді відреагували на ситуацію публічною заявою та звернули увагу на наступне:

      • "Ми не можемо давати оцінку цим фільмам та методам, якими вони створені". У фонді чекають на результати розслідування та висновки фахових експертиз, якщо такі призначать.
      • "Ми впевнені, що будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер". Свободу та гідність людини, її життя та права у "Меморіальному центрі "Бабин Яр" назвали найвищими цінностями. 
      • "Усі звинувачення, які лунають на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях".
      • "Меморіальний центр “Бабин Яр” і проєкт "ДАУ" – це абсолютно різні проєкти". Тож речники фонду закликали ЗМІ та громадськість бути об’єктивними та зваженими у публічних висловлюваннях. 

      Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ" – у матеріалі 24 каналу.

      Скандал зі стрічкою "ДАУ. Дегенерація" Хржановського: головне

      • "ДАУ" – фільм російського режисера Іллі Хржановського, який розповідає про життя знаменитого радянського фізика та нобелівського лауреата Лева Ландау.
      • Певні сцени з фільму знімали у Харкові – зокрема й за участю дітей, який брали з місцевого сиротинця.
      • Психологи та дитячий омбудсмен Микола Кулеба переконані, що фільм містить явні ознаки знущань із немовлят.
      • Представники компанії, яка виготовляла фільм, вважають, що у жоден спосіб на дітей не впливали: мовляв, лише під час монтажу кадрам додали максимально посилену звукову фонограму, щоб поглибити сприйняття.
      • З усім тим, харківські прокурори вже зареєстрували кримінальне провадження – щодо катування, пропагування культу насильства, а також щодо порушення прав і свобод дітей.
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Голокост Історія Бабин Яр Діти і неповнолітні Скандал Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Новини України
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