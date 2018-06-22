Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты не для украинцев

"Вино и море – это лучший отдых в мире" – так привлекают туристов винодельческие регионы Франции, Португалии, Италии и десятков стран мира, которым природа подарила такое удачное сочетание. То же можно сказать и об украинском Коблево.

Только вот заплатить за возможность отдохнуть на уникальных украинских землях придется, скорее всего, бывшим и действующим чиновникам, которые стали владельцами этих уникальных землю, да еще и бесплатно.

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В 2000 годах в Коблево в погоне за ценными гектарами местные чиновники сельсовета раздавали государственные земли, хотя и не имела на них никакого права. Часть земель, которую отдал сельсовет в частную собственность – это были государственные земли, отведенные для рекреационного назначения. Сегодня в частных руках пляжная территория, гектары соснового бора Очаковского лесхоза и большая часть земель лесного фонда.

Раздавали по схеме – предоставление участков фиктивным "нуждающимся" гражданам, быстро несколько раз их перепродавали, а конечный владелец "по стечению" оказывался прокурором или судьей и только разводил руками: "какие ко мне претензии, я добросовестный покупатель".

Природный ландшафт сначала превратили в искусственные эти лесные насаждения, а потом сказали "тут уж ничего ценного нету, давайте мы раздадим и будем застраивать",

– сказал эколог Олег Деркач.

В Коблевском сельском совете уверяют, что лесное хозяйство дало согласие на передачу земель, но документов нет.

К тому времени, как я помню, лесное хозяйство давало письма о своем согласии. В лесхоза кроме планшета – нет конкретных документов! Их нет! Мы говорим: покажите нам, вы же нам дали письма, они подшиты у нас в деле в наших решениях,

– прокомментировала секретарь Коблевского сельского совета Светлана Талоха.

В соседнем селе Рыбаковка, в 25 километрах от Коблево, можно найти потрясающие пейзажи, но они все в частной собственности, ни один гектар земли не является государственным сельского совета. Эти земли в большинстве достались высоким должностным лицам, то есть, там можно найти среди владельцев и прокуроров, и судей, местных депутатов. Они получили эти земли бесплатно и даже не стесняются этого.

Село Рыбаковка

Например, я, как депутат прежнего состава, я имею земельный участок. Вы скажите мне, почему мое право иметь земельный участок наравне с другими крестьянами, которые проживают у нас, в нашем населенном пункте, не имеют права его иметь? Но почему то, что находится на первый линии – оно имеет право быть, а мой участок – нет. Я что, не гражданин Украины?

– сказала секретарь Коблевского сельского совета Светлана Талоха.

Более о нечестном присвоении уникальных украинских территорий – смотрите в полном выпуске программы "ЦРУ".