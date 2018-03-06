Все регионы Украины обеспечены вакцинами от кори, – Минздрав

Во все области Украины поставлена партия вакцин от кори в количестве 220 тысяч доз. В Черниговскую область вакцины должны поступить сегодня, 6 марта.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает Интерфакс.

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Все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита, краснухи, кроме Черниговской области, которая сегодня (6 марта – ред. 24 Канал) ожидает свою поставку,

– сказала она.

Заместитель министра призвала как можно быстрее распределить препараты между районами.

"Согласно нашей информации, по состоянию на вчера (5 марта – ред. 24 Канал) только Киев и Житомирская область распределили вакцины по регионам", – сказала она.

Напомним, Детский фонд ООН 27 февраля осуществил ускоренную поставку вакцин в Украину. В целом в 2018 году в Украину будет поставлено около 2 млн доз бельгийской вакцины от кори, паротита и краснухи: 800 тысяч доз – в конце марта, 77 тысяч доз – в конце мая.