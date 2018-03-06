Всі регіони України забезпечені вакцинами від кору, – МОЗ

В усі області України поставлена партія вакцин від кору в кількості 220 тисяч доз. В Чернігівську область вакцини мають надійти сьогодні, 6 березня.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина, передає Інтерфакс.

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Всі регіони вже забезпечені вакцинами від кору, паротиту, краснухи, крім Чернігівської області, яка сьогодні (6 березня – ред.24 Канал) очікує свою поставку,

– сказала вона.

Заступник міністра закликала якнайшвидше розподілити препарати між районами.

"Згідно з нашою інформацією, станом на вчора (5 березня – ред.24 Канал) тільки Київ і Житомирська область розподілили вакцини по регіонах", – сказала вона.

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН 27 лютого здійснив прискорену поставку вакцин в Україну. В цілому в 2018 році в Україну буде поставлено близько 2 млн доз бельгійської вакцини від кору паротиту та краснухи: 800 тисяч доз – в кінці березня, 77 тисяч доз – в кінці травня.