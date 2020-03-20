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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Все санатории на Закарпатье закрываются: детали

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      Все санаторные учреждения в Закарпатской области приостанавливают свою работу. На Закарпатье прекращают деятельность 20 санаториев. Больше всего их в пгт. Поляна Свалявского района.

      Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщила глава департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.

      Стоит знать Как защитить старших членов семьи от коронавируса и заставить оставаться дома

      По ее словам, это прямое поручение Министерства здравоохранения.

      Поляна Свалявского района на карте:

      Обратите внимание! По состоянию на 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека умерли. Впрочем, есть и хорошие новости. Одного мужчину уже выписали из больницы.

      Карантин в Украине: основное

      • В Украине по всей терртории 12 марта объявлен карантин – по 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинские города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и АЗС.
      • Украина с 16 марта также закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекратились железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

      карантин коронавірус
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости Закарпатья Министерство здравоохранения Украины Отдых
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