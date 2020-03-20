Все санатории на Закарпатье закрываются: детали
Все санаторные учреждения в Закарпатской области приостанавливают свою работу. На Закарпатье прекращают деятельность 20 санаториев. Больше всего их в пгт. Поляна Свалявского района.
Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщила глава департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.
Стоит знать Как защитить старших членов семьи от коронавируса и заставить оставаться дома
По ее словам, это прямое поручение Министерства здравоохранения.
Поляна Свалявского района на карте:
Обратите внимание! По состоянию на 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека умерли. Впрочем, есть и хорошие новости. Одного мужчину уже выписали из больницы.
Карантин в Украине: основное
- В Украине по всей терртории 12 марта объявлен карантин – по 3 апреля 2020 года.
- Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинские города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и АЗС.
- Украина с 16 марта также закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- С 18 марта в Украине прекратились железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки.
- Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии