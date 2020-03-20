Все санатории на Закарпатье закрываются: детали

Все санаторные учреждения в Закарпатской области приостанавливают свою работу. На Закарпатье прекращают деятельность 20 санаториев. Больше всего их в пгт. Поляна Свалявского района.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА сообщила глава департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавета Биров.

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По ее словам, это прямое поручение Министерства здравоохранения.

Поляна Свалявского района на карте:

Обратите внимание! По состоянию на 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека умерли. Впрочем, есть и хорошие новости. Одного мужчину уже выписали из больницы.

Карантин в Украине: основное

В Украине по всей терртории 12 марта объявлен карантин – по 3 апреля 2020 года.

Не работают учебные заведения, не проводятся спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинские города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и АЗС.

Украина с 16 марта также закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа- и железнодорожное сообщение.

С 18 марта в Украине прекратились железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки.

Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала