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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Усі санаторії на Закарпатті закриваються: деталі

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      Санаторії Закарпаття також йдуть на карантин / УП.Життя

      Усі санаторні заклади у Закарпатській області призупиняють свою роботу. Відтак, на Закарпатті припиняють діяльність 20 санаторіїв. Найбільше їх у смт. Поляна Свалявського району.

      Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила глава департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

      Варто знати Як захистити старших членів сім’ї від коронавірусу та змусити залишатися вдома

      За її словами, це пряме доручення Міністерства охорони здоров'я. 

      Поляна Свалявського району на карті: 

      Зверніть увагу! Станом на 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей померли. Втім є й хороші новини. Одного чоловіка вже виписали з лікарні.

      Карантин в Україні: основне

      • В Україні по всій території 12 березня оголошено карантин – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участю глядачів.
      • Українські міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та АЗС.
      • Україна з 16 березня також закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      • З 18 березня в Україні припинилися залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.
      • Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

      карантин коронавірус
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Новини Закарпаття Міністерство охорони здоров’я Відпочинок
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