Усі санаторії на Закарпатті закриваються: деталі

Усі санаторні заклади у Закарпатській області призупиняють свою роботу. Відтак, на Закарпатті припиняють діяльність 20 санаторіїв. Найбільше їх у смт. Поляна Свалявського району.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила глава департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

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За її словами, це пряме доручення Міністерства охорони здоров'я.

Поляна Свалявського району на карті:

Зверніть увагу! Станом на 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей померли. Втім є й хороші новини. Одного чоловіка вже виписали з лікарні.

Карантин в Україні: основне

В Україні по всій території 12 березня оголошено карантин – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не проводяться спортивні змагання за участю глядачів.

Українські міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та АЗС.

Україна з 16 березня також закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

З 18 березня в Україні припинилися залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу