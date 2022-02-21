В сообщении пресс-службы Генштаба отметили, что выполнение учебно-боевых задач состоялось во взаимодействии с другими видами сил и родами войск ВСУ. Также сотрудничали с составляющими других сил обороны государства.

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Во время выполнения определенных задач высокий уровень подготовки показали воины-десантники, имеющие опыт ведения боевых действий.

В пресс-службе Генштаба добавили: "Воины-десантники продолжают повышать практические навыки во время плановых мероприятий боевой подготовки на различных военных полигонах и в определенных районах Украины. Всегда первые!"

Учения десантно-штурмовых войск / Фото пресс-службы Генштаба ВСУ

Заметьте! На военных полигонах Украины проводят командно-штабные учения "Метель-2022". Отработку проводят под общим руководством главнокомандующего ВСУ в частности.

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Текст публикации:

"ВСЕГДА ПЕРВЫЕ!": ДШВ ВС УКРАИНЫ #ФОТОРЕПОРТАЖ

Выполнение учебно-боевых задач проходит в тесном взаимодействии с другими видами сил и родами войск Вооруженных Сил Украины и другими составляющими сил обороны государства.

Имея за плечами немалый практический опыт ведения боевых действий, воины-десантники каждый раз демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм и креативный подход к выполнению определенных задач. И именно они – подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины будут на острие, там где тяжелее всего, там где наиболее необходимо Родине!

Воины-десантники продолжают повышать практические навыки во время плановых мероприятий боевой подготовки на различных военных полигонах и в определенных районах Украины.

Всегда первые!

Слава ДШВ!

Служба связей с общественностью командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.