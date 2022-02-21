В сообщении пресс-службы Генштаба отметили, что выполнение учебно-боевых задач состоялось во взаимодействии с другими видами сил и родами войск ВСУ. Также сотрудничали с составляющими других сил обороны государства.
Обратите внимание "Метель-2022": по всей Украине начались масштабные учения ВСУ
Во время выполнения определенных задач высокий уровень подготовки показали воины-десантники, имеющие опыт ведения боевых действий.
В пресс-службе Генштаба добавили: "Воины-десантники продолжают повышать практические навыки во время плановых мероприятий боевой подготовки на различных военных полигонах и в определенных районах Украины. Всегда первые!"
Учения десантно-штурмовых войск / Фото пресс-службы Генштаба ВСУ
Военные учения в Украине: последние новости
- Еще 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Вооруженные силы проведут собственные учения, которые будут проходить зеркально с российско-белорусскими.
- 16 февраля военные учения ВСУ на границе с Беларусью проверил президент Владимир Зеленский.
- В рамках учений "Метель-2022" Генштаб ВСУ обнародовал кадры, как тактическая авиация наносит удар по танковым колоннам. В то же время военные отрабатывали ведение боя в пограничной полосе.
Текст публикации:
"ВСЕГДА ПЕРВЫЕ!": ДШВ ВС УКРАИНЫ #ФОТОРЕПОРТАЖ
Выполнение учебно-боевых задач проходит в тесном взаимодействии с другими видами сил и родами войск Вооруженных Сил Украины и другими составляющими сил обороны государства.
Имея за плечами немалый практический опыт ведения боевых действий, воины-десантники каждый раз демонстрируют высокий уровень подготовки, профессионализм и креативный подход к выполнению определенных задач. И именно они – подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины будут на острие, там где тяжелее всего, там где наиболее необходимо Родине!
Воины-десантники продолжают повышать практические навыки во время плановых мероприятий боевой подготовки на различных военных полигонах и в определенных районах Украины.
Всегда первые!
Слава ДШВ!
Служба связей с общественностью командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.