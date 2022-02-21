У повідомленні пресслужби Генштабу зазначили, що виконання навчально-бойових завдань відбулося у взаємодій з іншими видами, силами та родами військ ЗСУ. Також співпрацювали зі складовими інших сил оборони держави.

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Під час виконання визначених завдань високий рівень підготовки показали воїни-десантники, які мають досвід ведення бойових дій.

У пресслужбі Генштабу додали: "Воїни-десантники продовжують підвищувати практичні навички під час планових заходів бойової підготовки на різних військових полігонах та визначених районах України. Завжди перші!"

Навчання десантно-штурмових військ / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ

Зауважте! На військових полігонах України проводять командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Відпрацювання проводять під загальним керівництвом головнокомандувача ЗСУ зокрема.

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Текст публікації:

"ЗАВЖДИ ПЕРШІ!": ДШВ ЗС УКРАЇНИ #ФОТОРЕПОРТАЖ

Виконання навчально-бойових завдань проходить у тісній взаємодії з іншими видами, силами та родами військ Збройних Сил України й іншими складовими сил оборони держави.

Маючи за плечима чималий практичний досвід ведення бойових дій, воїни-десантники щоразу демонструють високий рівень підготовки, професіоналізм та креативний підхід до виконання визначених завдань. І саме вони – підрозділи Десантно-штурмових військ ЗС України будуть на вістрі, там не найважче, там де найбільш необхідно Батьківщині!

Воїни-десантники продовжують підвищувати практичні навички під час планових заходів бойової підготовки на різних військових полігонах та визначених районах України.

Завжди перші!

Слава ДШВ!

Служба зв'язків з громадськістю командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.