У повідомленні пресслужби Генштабу зазначили, що виконання навчально-бойових завдань відбулося у взаємодій з іншими видами, силами та родами військ ЗСУ. Також співпрацювали зі складовими інших сил оборони держави.
Зверніть увагу "Заметіль-2022": по всій Україні почалися масштабні навчання ЗСУ
Під час виконання визначених завдань високий рівень підготовки показали воїни-десантники, які мають досвід ведення бойових дій.
У пресслужбі Генштабу додали: "Воїни-десантники продовжують підвищувати практичні навички під час планових заходів бойової підготовки на різних військових полігонах та визначених районах України. Завжди перші!"
Навчання десантно-штурмових військ / Фото пресслужби Генштабу ЗСУ
Військові навчання в Україні: останні новини
- Ще 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Збройні сили проведуть власні навчання, які відбуватимуться дзеркально з російсько-білоруськими.
- 16 лютого військові навчання ЗСУ на кордоні з Білоруссю перевірив президент Володимир Зеленський.
- У межах навчань "Заметіль-2022" Генштаб ЗСУ оприлюднив кадри, як тактична авіація завдає удару по танкових колонах. Водночас військові відпрацьовували ведення бою у прикордонній смузі.
Текст публікації:
"ЗАВЖДИ ПЕРШІ!": ДШВ ЗС УКРАЇНИ #ФОТОРЕПОРТАЖ
Виконання навчально-бойових завдань проходить у тісній взаємодії з іншими видами, силами та родами військ Збройних Сил України й іншими складовими сил оборони держави.
Маючи за плечима чималий практичний досвід ведення бойових дій, воїни-десантники щоразу демонструють високий рівень підготовки, професіоналізм та креативний підхід до виконання визначених завдань. І саме вони – підрозділи Десантно-штурмових військ ЗС України будуть на вістрі, там не найважче, там де найбільш необхідно Батьківщині!
Воїни-десантники продовжують підвищувати практичні навички під час планових заходів бойової підготовки на різних військових полігонах та визначених районах України.
Завжди перші!
Слава ДШВ!
Служба зв'язків з громадськістю командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.