За минулий рік ЗСУ провели майже 5 тисяч схожих заходів. Зокрема, 70 командно-штабних навчань.

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Цьогоріч навчань буде не менше

У ЗСУ анонсували, що цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Армія готова реагувати на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.

Що відомо про "Заметіль-2022"

Під час навчань військові нарощуватимуть спроможності органів військового управління, частин та підрозділів ЗСУ. Сили тренуватимуть управління військами в ході оборонних дій у кризовому районі.

Навчання триватимуть протягом лютого на всій території держави.

Навчання відбуватимуться на фоні напруги біля кордонів

Міністр оборони Олексій Резніков раніше анонсував великі навчання ЗСУ. Політик розповідав, що українські військові застосовуватимуть безпілотники Bayraktar, протитанкові комплекси Javelin та переносні ракети NLAW. Крім того, Резніков назвав кілька місць проведення навчань: Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чернігів, Чугуєв, Суми, Одеса.

За словами міністра, українські бійці тренуватимуться на фоні білорусько-російських військових навчань "Союзна рішучість-2022". Вони заплановані з 10 до 20 лютого. Тож ЗСУ відповідатимуть на загрозу дзеркально.

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