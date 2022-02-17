Відпрацьовували серед іншого ведення бою у прикордонній смузі. Причому, повідомляє 24 канал, зі застосуванням потужних безпілотників Bayraktar і протитанкових ракетних комплексів Javelin.

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З Bayraktar і Javelin: як проходили військові навчання ЗСУ у День єднання

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що 16 лютого українські військовослужбовці провели активну фазу тактичних навчань у рамках командно-штабних навчань "Заметіль-2022".

Сили безпеки й оборони на практиці відпрацювали варіанти дій в умовах ведення бою у прикордонній смузі. Серед них, до слова, й спільні дії сил спротиву та підрозділів механізованої бригади.

Залужний відзначив, що "військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості" та ефективну роботу.

Під час навчань, як додали у генштабі ЗСУ, використовували:

Вітчизняні та іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед яких і Bayraktar ТВ2.

Також – ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони.

А ще – сучасні протитанкові керовані ракети українського виробництва "Стугна-П" і "Корсар".

Та надані міжнародними партнерами NLAW, FGM-148 Javelin та SMAW M-141.

Важливо! Навчання в Україні проводять паралельно з навчаннями Білорусі й Росії "Союзна рішучість-2022". Західні партнери України побоюються, що цю "рішучість" Росія може використати як прикриття для нападу на Україну.

Вибухове відео з проведення командно-штабних навчань "Заметіль-2022":

Яскраве відео навчань механізованого батальйону з танками:

Показові фото з навчань Збройних сил України у День Єднання:

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