Михаил Подоляк отметил, что сейчас между Украиной и Россией продолжаются переговоры, на которых страна-агрессор выражает уже компромиссные, а не ультимативные предложения. Однако для того, чтобы укрепить свои позиции, оккупанты прибегают к такому шантажу.

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Советник главы Офиса Президента отметил, что такой шантаж рассчитан на запугивание. Однако украинцев не спугнуть. Это должны понять и партнеры, и враг.

Для того чтобы укрепить свои позиции, они используют элементы шантажа – или это пропагандистский шантаж, или это абсурдные вещи, которые вбрасывают в информационное пространство, или даже вот такое насилие,

– заявил Подоляк.

Напомним, что в результате утреннего ракетного удара по Яворовскому полигону, погибли 35 человек, еще 134 получили травмы.

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