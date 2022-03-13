Михайло Подоляк наголосив, що зараз між Україною та Росією тривають переговори, на яких країна-агресорка висловлює уже компромісні. а не ультимативні пропозиції. Однак для того, щоб укріпити свої позиції, окупанти вдаються до такого шантажу.

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Радник глави Офісу Президента зазначив, що такий шантаж розрахований на залякування. Однак українців не злякати. Це повинні зрозуміти і партнери, і ворог.

Для того, щоб укріпити свої позиції, вони використовують елементи шантажу – чи це пропандистський шантаж, чи це абсурдні речі, які вкидають в інформаційний простір, чи не навіть от таке насилля,

– заявив Подоляк.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового ракетного удару по Яворівському полігоні, загинули 35 людей, а ще 134 зазнали травм.

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