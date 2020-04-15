Всегда работаю честно, – заместитель Кличко Поворозник открещивается от взяточничества
Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что заместитель Кличко Николай Поворозник якобы требовал взятку в 125 тысяч долларов. Однако сам Поворозник эту информацию опровергает.
Поворозник заявил, что никогда не брал взяток, потому что это противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам. Об этом он написал в фейсбуке.
Важно Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредника
Заместитель Кличко отметил, что все заявления о якобы аресте Поворозника – это ложь. Также он опроверг информацию о том, что ему объявили подозрение. Поворозник сказал, что его действительно вызвали на допрос в пятницу, 17 апреля, в качестве свидетеля.
Мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и требовать публичного рассмотрения дела! Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это – политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах киевлян,
– написал Поворозник.
Что известно о Николае Поворознике: кратко
- Родился 10 апреля 1972 года в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.
- Образование: специальность инженера электронной техники (Киевский военный институт управления и связи, 1995), магистр государственного управления (Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины, 2008).
- В 2001 году после службы в Вооруженных Силах стал главным специалистом, а впоследствии и начальником отдела управления по вопросам предпринимательства Киевской городской государственной администрации.
- В 2006 году он возглавил Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
- 2013 год – возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА.
- В 2016 году стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, а в 2017-м – первым заместителем.
- В КГГА отвечал за вопросы столичного транспорта.
Читайте также
-
Иран выдвинул Украине требования относительно сбитого самолета МАУсегодня , 12:11
-
Курс валют на 15 апреля: гривна снова начала падатьсегодня , 08:31
-
Сейчас Зеленский получил бы на 14-15% больше голосов, чем в первом туре выборов 2019 года: КМИСсегодня , 09:30
-
Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантинасегодня , 06:15
-
Когда Украина получит транш от МВФ: объяснение Арахамиисегодня , 08:50
-
Когда заработает общественный транспорт: прогноз Мининфраструктурысегодня , 08:00