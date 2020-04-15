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      Всегда работаю честно, – заместитель Кличко Поворозник открещивается от взяточничества

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      Заместитель Кличко Поворозник опроверг слухи о взяточничестве / КГГА

      Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что заместитель Кличко Николай Поворозник якобы требовал взятку в 125 тысяч долларов. Однако сам Поворозник эту информацию опровергает.

      Поворозник заявил, что никогда не брал взяток, потому что это противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам. Об этом он написал в фейсбуке.

      Важно Заместитель Кличко Поворозник требовал взятки в сотни тысяч долларов: СБУ задержала посредника

      Заместитель Кличко отметил, что все заявления о якобы аресте Поворозника – это ложь. Также он опроверг информацию о том, что ему объявили подозрение. Поворозник сказал, что его действительно вызвали на допрос в пятницу, 17 апреля, в качестве свидетеля.

      Мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и требовать публичного рассмотрения дела! Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это – политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах киевлян,
      – написал Поворозник.

       Что известно о Николае Поворознике: кратко

      • Родился 10 апреля 1972 года в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.
      • Образование: специальность инженера электронной техники (Киевский военный институт управления и связи, 1995), магистр государственного управления (Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины, 2008).
      • В 2001 году после службы в Вооруженных Силах стал главным специалистом, а впоследствии и начальником отдела управления по вопросам предпринимательства Киевской городской государственной администрации.
      • В 2006 году он возглавил Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
      • 2013 год – возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА.
      • В 2016 году стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, а в 2017-м – первым заместителем.
      • В КГГА отвечал за вопросы столичного транспорта.
       
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины КГГА Расследования СБУ Деньги Взятка
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