Всегда работаю честно, – заместитель Кличко Поворозник открещивается от взяточничества

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что заместитель Кличко Николай Поворозник якобы требовал взятку в 125 тысяч долларов. Однако сам Поворозник эту информацию опровергает.

Поворозник заявил, что никогда не брал взяток, потому что это противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам. Об этом он написал в фейсбуке.

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Заместитель Кличко отметил, что все заявления о якобы аресте Поворозника – это ложь. Также он опроверг информацию о том, что ему объявили подозрение. Поворозник сказал, что его действительно вызвали на допрос в пятницу, 17 апреля, в качестве свидетеля.

Мне скрывать нечего! Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и требовать публичного рассмотрения дела! Считаю, что эта ситуация надумана и не исключаю, что все это – политическая провокация, направленная не только против меня лично, но и против нашей команды, чтобы дискредитировать нас в глазах киевлян,

– написал Поворозник.

Что известно о Николае Поворознике: кратко