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      Завжди працюю чесно, – заступник Кличка Поворозник відхрещується від хабарництва

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      Заступник Кличка Поворозник спростував чутки про хабарництво / фото з фейсбуку

      Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що заступник Кличка Микола Поворозник нібито вимагав хабар у 125 тисяч доларів. Однак сам Поворозник цю інформацію спростовує.

      Поворозник заявив, що ніколи не брав хабарів, бо це суперечить його життєвим і професійним поглядам та принципам. Про це він написав у фейсбуці.

      Важливо Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника

      Заступник Кличка зауважив, що усі заяви про нібито арешт Поворозника – це брехня. Також він спростував інформацію про те, що йому оголосили підозру. Поворозник сказав, що його дійсно викликали на допит у п'ятницю, 17 квітня, у якості свідка.

      Мені приховувати нічого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та вимагатиму публічного розгляду справи! Вважаю, що ця ситуація надумана і не виключаю, що все це – політична провокація, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти нашої команди, аби дискредитувати нас в очах киян,
      – написав Поворозник.

       Що відомо про Миколу Поворознику: коротко

      • Народився 10 квітня 1972 року в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області.
      • Освіта: спеціальність інженера електронної техніки (Київський військовий інститут управління та звʼязку, 1995), магістр державного управління (Національна Академія державного управління при Президентові України, 2008).
      • У 2001 році після служби в Збройних Силах став головним спеціалістом, а згодом й начальником відділу управління з питань підприємництва Київської міської державної адміністрації.
      • У 2006 році він очолив Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва.
      • 2013 рік – очолив Департамент економіки та інвестицій КМДА.
      • У 2016 році став заступником голови Київської міської державної адміністрації, а у 2017-му – першим заступником.
      • У КМДА відповідав за питання столичного транспорту.
       
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України КМДА Розслідування СБУ Гроші Хабар
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