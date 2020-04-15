Завжди працюю чесно, – заступник Кличка Поворозник відхрещується від хабарництва

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що заступник Кличка Микола Поворозник нібито вимагав хабар у 125 тисяч доларів. Однак сам Поворозник цю інформацію спростовує.

Поворозник заявив, що ніколи не брав хабарів, бо це суперечить його життєвим і професійним поглядам та принципам. Про це він написав у фейсбуці.

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Заступник Кличка зауважив, що усі заяви про нібито арешт Поворозника – це брехня. Також він спростував інформацію про те, що йому оголосили підозру. Поворозник сказав, що його дійсно викликали на допит у п'ятницю, 17 квітня, у якості свідка.

Мені приховувати нічого! Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами та вимагатиму публічного розгляду справи! Вважаю, що ця ситуація надумана і не виключаю, що все це – політична провокація, спрямована не лише проти мене особисто, а й проти нашої команди, аби дискредитувати нас в очах киян,

– написав Поворозник.

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