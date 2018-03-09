Всегда современный Шевченко: крестьянского поэта превратили в народного супергероя

Украинские художники осовременивают образ великого поэта Тараса Шевченко и создают оригинальные картины.

Портрет Кобзаря теперь используют не только в учебных заведениях, но и в современном искусстве. В советском обществе его представляли "отцом нации", в пожилом возрасте – в кожухе и шапке. Однако современники видят его и на байке, и любителем селфи, а также космонавтом. Актуальный образ Тараса Шевченко отличный от советского. Советский Шевченко – это крестьянин в кожухе, поэт – революционер.

В КГГА есть памятник Шевченко на баррикадах, посвященных революционным событиям. Шевченко вписан в этих событиях. У одного из художников есть работа, где Шевченко несет шину на Грушевского. Он активный участник событий здесь и сейчас,

– научный сотрудник Национального музея Т.Г. Шевченко Мирон Гордейчук.

Памятники Тараса Шевченко строят во всем мире. Он появился на более чем тысячи памятников во всем мире: от Бразилии до Китая. Интересно, что скульпторы вписывали поэта в культуру каждой страны, что он также мог бы быть их актуальным художником и лидером. В Вашингтоне памятник Шевченко скульптор Лео Мол изобразил поэта модно одетым, больше похожим на решительного американца. Подобной скульптуры не было на территории Советского Союза. Майдан дал второе дыхание восприятию Шевченко.

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Также создана интерактивная карта памятников Шевченко во всем мире. Нашего художника можно увидеть даже в Австралии в символическом виде кобзы.

Напомним, в пятницу, 9 марта в Киеве пассажиры могут проехать бесплатно, если зачитают стихотворение Тараса Шевченко.