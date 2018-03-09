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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Завжди сучасний Шевченко: селянського поета перетворили на народного супергероя

13:43, 9 березня 384 Читать новость на русском

Українські художники осучаснюють образ великого поета Тараса Шевченка і створюють оригінальні картини.

Портрет Кобзаря тепер використовують не лише у навчальних закладах, а й у сучасному мистецтві. У радянському суспільстві його представляли "батьком нації", у похилому віці – у кожусі і шапці. Проте сучасники бачать його і на байку, і любителем селфі, і навіть космонавтом. Актуальний образ Тараса Шевченка відмінний від радянського. Радянський Шевченко – це селянин у кожусі, Поет – революціонер.

У КМДА є пам'ятник Шевченка на барикадах, присвячених революційним подіям. Шевченко вписаний в ці події. В одного з художників є робота, де Шевченко несе шину на Грушевського. Він активний учасник подій тут і зараз,
– науковий співробітник Національного Музею Т.Г. Шевченка Мирон Гордійчук.

Пам'ятники Тараса Шевченка будують у цілому світі. Він постав на більш ніж тисячі пам'ятників у всьому світі: від Бразилії до Китаю. Цікаво, що скульптори вписували поета в культуру кожної країни, ніби він також міг би бути їхнім актуальним митцем та лідером. У Вашингтоні пам'ятник Шевченка скульптор Лео Мол зобразив поета модно вдягненим, більше схожим на рішучого американця. Подібної скульптури не було на теренах Радянського Союзу. Майдан дав друге дихання сприйняттю Шевченка.

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Також створена інтерактивна карта пам'ятників Шевченка у цілому світі. Нашого митця можна побачити навіть в Австралії у символічному вигляді кобзи.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 березня у Києві пасажири можуть проїхати безкоштовно, якщо зачитають вірш Тараса Шевченка.

Теги: Новини України Новини культури Тарас Шевченко
Джерело: 24 Канал
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